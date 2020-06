Pour permettre aux services financiers décentralisés (SFD) de la région de Thiès de se relever très vite de la crise imposée par la pandémie de la Covid-19, une enveloppe de 82 millions 600 mille francs CFA leur a été accordée par le ministère de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire. Mais au-delà des financements, les acteurs souhaitent une véritable transformation structurelle de leur secteur.

La pandémie de la Covid-19 a frappé de plein fouet tous les secteurs d’activité. Avec le ralentissement de l’économie nationale, celui de la microfinance n’est pas épargné. Pour atténuer les conséquences et permettre aux services financiers décentralisés de sortir de cette crise le plus vite possible, le ministère de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire a entrepris un programme d’appui audit secteur.

Dans la région de Thiès, une enveloppe globale de 82 millions 600 mille francs CFA est allouée aux différentes mutuelles d’épargne et de crédit. Dans ce cadre, les 70 millions sont réservés en fonds de crédit aux mutuelles d’épargne et les 12 millions 600 mille francs CFA en subventions aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de la région. Outre l’enveloppe qui leur a été octroyée, un fonds de crédit est accordé aux SFD, avec un taux d’entrée nul de 0 %, pour un différé de remboursement de 9 mois. En contrepartie, le taux appliqué, y compris les frais de gestion, ne peut excéder 3 %.

Ces financements ‘’souples’’, qui entrent dans le cadre du Force-Covid-19, vont contribuer, selon la ministre Zahra Iyane Thiam Diop, au renforcement des ressources financières des mutuelles d’épargne et de crédit implantées en milieu rural et périurbain dont les activités sont impactées par la Covid-19. ‘’Depuis décembre 2019, le monde est secoué par une crise sanitaire sans précédent, avec des répercussions économiques, financières et sociales. Le Sénégal n’est pas épargné par cette pandémie, impactant négativement presque tous les secteurs vitaux de notre économie, tels que la microfinance, l’informel… Face à cela, le président de la République, Macky Sall, a accordé au secteur de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire une enveloppe totale de 800 millions de francs CFA’’, se félicite Zahra Iyane Thiam Diop.

La ministre en charge de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire lançait hier, à Pout, dans le département de Thiès, la tournée nationale du Programme d’appui sectoriel dans le cadre du Force-Covid-19.

Réformer en profondeur la microfinance

Ainsi, rappelle-t-elle, la convention signée avec La Poste va aider à aller plus vite, dans le cadre du transfert des subventions accordées. L’enveloppe dédiée à la région a été distribuée comme suit : 10 millions sont destinés à la Mutuelle d’épargne et de crédit Unacois (Mecu) de Pout, 20 millions à la Mutuelle des pêcheurs de Mbour, 20 millions à la Mutuelle des femmes de Thiès et 20 millions à la Mutuelle de Taïba Ndiaye, qui regroupe la zone des Niayes.

Par ailleurs, les acteurs ont mis à profit la cérémonie de remise de financements pour exposer leur vieille doléance. Hier encore, comme en 2019 à Diamniadio, lors du Salon de la microfinance, ces acteurs clés ont demandé à la ministre Zahra Iyane Thiam Diop de travailler davantage à une meilleure transformation du secteur de la microfinance. De l’avis des présidents des conseils d’administration des mutuelles d’épargne et de crédit de Pout et Taïba Ndiaye - Malick Ndiaye et Ndiaga Samb - tout développement économique et social passe d’abord par une microfinance ‘’solide et soutenue à la base’’. Pour eux, il urge de promouvoir une forte économie locale en ‘’réformant en profondeur tout le secteur de la microfinance, surtout la fiscalité’’, afin de réduire l’iniquité sociale. De plus, ils réclament des assises de la microfinance, pour un développement endogène en milieu rural.

GAUSTIN DIATTA (THIES)