Trois milliards F CFA sont attribués au secteur des arts et de la culture, dans le cadre du fonds Force-Covid-19. Selon le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop, dès la semaine prochaine, les bénéficiaires pourront commencer à percevoir leur allocation.

Depuis quelques semaines, les artistes n’ont eu de cesse de réclamer l’aide annoncée par l’Etat et qui leur est dédiée. Mercredi, en Conseil des ministres, le président de la République a annoncé ‘’un appui spécifique’’ de 3 milliards. A cet effet, le ministre de la Culture et de la Communication a fait une déclaration - disons laconique - hier, pour expliquer comment l’argent sera réparti.

Selon Abdoulaye Diop qui a saisi l’opportunité pour ‘’vivement remercier’’ Macky Sall - cela a d’ailleurs occupé une bonne partie de son discours dont on pouvait sincèrement se passer - cette somme va ‘’aider à atténuer les effets de la Covid-19 sur le secteur des arts et de la culture’’.

Pour la gestion de ces ressources, il a annoncé que deux types d’organe sont prévus. Le premier est un comité de pilotage qui aura pour mission de définir les orientations et mécanismes de gestion du fonds, sa répartition par sous-secteur, mais également de superviser et de contrôler son utilisation par les différents bénéficiaires, en veillant à la transparence et à l’équité. Ce comité de pilotage sera, essentiellement, composé de représentants du ministère de la Culture et de la Communication et sera, ‘’dans un souci d’inclusion et de transparence, ouvert aux représentants des différents sous-secteurs choisis par les acteurs’’.

Des sous-comités sectoriels seront ensuite constitués. Ils auront pour mission de définir la liste des bénéficiaires suivant des critères d’éligibilité conjointement arrêtés avec les acteurs. Ces sous-comités concernent les secteurs du cinéma, du livre et de l’édition, du patrimoine culturel et des arts.

Ainsi, d’après Abdoulaye Diop, à partir de la semaine prochaine, les bénéficiaires pourront commencer à percevoir leur argent. ‘’En termes de planning de travail, d’ores et déjà, les instructions ont été données à mes services pour engager les concertations avec les acteurs, afin que, dès la semaine prochaine, les bénéficiaires puissent commencer à percevoir leurs appuis’’, a-t-il soutenu. Il a également promis, à l’ensemble des acteurs, qu’il veillera à ce que ‘’tous les concernés puissent être pris en compte dans les démarches et concertations relatives à la

gestion de ces fonds’’.

Aussi, a-t-il dit, ‘’je me réjouis du rôle éminemment important joué par les acteurs culturels dans la sensibilisation et la lutte contre la Covid-19 et les inviter à persévérer dans cette dynamique, car le combat n’est pas encore gagné’’.