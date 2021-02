Appui special 

Le ministre de la Culture et de la Communication va prochainement procéder à la répartition de l’appui spécial de 2,5 milliards aux acteurs culturels. Cette enveloppe vise à venir en aide à ces travailleurs, fortement impacté par les mesures restrictives liées à la lutte contre le coronavirus, ce après un premier soutien de 3 milliards FCFA. D’après un communiqué, cette répartition va tenir compte de l’impératif du respect des mesures barrières et des leçons retenues de la première expérience du fonds Covid-19 destinés aux acteurs culturels.

Ainsi, pour cette opération, la tutelle a décidé de recourir, dit-on, aux paiements des bénéficiaires par le biais d’un opérateur de transfert d’argent. ‘’Après avoir reçu les listes des bénéficiaires des différentes organisations et associations professionnelles à l’issue d’un délai qui leur était imparti pour leur dépôt, une équipe d’opérateurs du ministère de la Culture et de la Communication a procédé, pendant 12 jours, à la vérification minutieuse des informations figurant sur les états soumis qui ont révélé des cas de doublons et de non-conformités’’.

...‘’Ce processus a abouti à l’établissement d’une liste d’acteurs éligibles pour un paiement effectif dans le courant de cette semaine’’, informe le communiqué du ministère. Il relève, en outre, que les personnes qui s’estimeront lésées ou omises pourront faire des recours en fournissant les éléments d’appréciation afin d’être intégrés éventuellement parmi les bénéficiaires dans la limite du montant prévu à cet effet. Ce, précise-t-on, sur une période d’un mois à compter de la date de publication de ce communiqué. Toutefois, le tableau de la répartition a permis d’en connaitre davantage sur les différentes sommes allouées à chaque sous-secteur. La musique, par exemple, compte 8 343 bénéficiaires recensés et chacun aura droit à 122 000 F CFA. Ce qui fait un montant de 1 017 846 000 F CFA. Pour les arts visuels 1 128 personnes sont ciblées et auront droit à un montant de 141 000 000 F CFA, avec 125 000 FCFA pour chaque acteur. Le milieu du théâtre empochera la somme de 569 600 000 F CFA qui sera répartie entre 5 696 acteurs, à raison de 100 000 F CFA par personne. Pendant ce temps, 400 000 000 F CFA sont destinés aux 4 000 membres du secteur de la danse et chacun percevra 100 000 F CFA…