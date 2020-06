Pisté depuis plusieurs mois par la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, une bande d’agresseurs a fini d’être démantelée. Les bandits étaient bien organisés, ainsi que l’a raconté le manager de Wally Seck à ‘’EnQuête’’.

Avant-hier, au moment où ils étaient en train de se couler la douce dans un appartement de Keur Massar, dans la banlieue dakaroise, deux présumés agresseurs, qui faisaient l’objet d’intenses recherches, ont été surpris par les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Après les avoir interpellés et acheminés dans leurs locaux, ils ont fini par cracher le morceau et balancer les deux receleurs qui les aidaient à écouler les objets volés chez leurs victimes dont il est impossible de dire, à l’heure actuelle, le nombre exact, tellement elles sont nombreuses. D’ailleurs, dit-on, elles se bousculent chez les enquêteurs pour faire leur déposition et établir le préjudice subi.

On apprend que des perquisitions ont été faites dans les différentes planques des mis en cause. Elles ont permis de saisir un nombre assez important de scooters et les armes qu’ils utilisaient pour leurs forfaits. L’enquête se poursuit et il est prématuré de dire depuis quand ils ont commencé à exercer, encore moins le nombre de victimes et leurs éventuels complices dans cette affaire qui risque de faire grand bruit. Selon nos informations, les enquêteurs ont jusqu’à mercredi pour trouver des réponses supplémentaires aux questions qu’ils se posent.

‘’Comment mon bras droit m’a trahi’’

En tout cas, on connait déjà une victime. Il s’agit du manager de Wally Ballago Seck, Ndiaga Samb, plus connu sous le nom de Ndiaga Euro. Il s’est confié à ‘’EnQuête’’. Les deux agresseurs, dit-il, lui ont piqué un montant de 76 millions, le 31 mars dernier. D’après lui, c’est son homme de confiance, à l’époque, du nom de G. Ndiaye, qui a filé un coup de pouce aux agresseurs, en leur donnant toutes les informations dont ils avaient besoin. Puisque le nommé Ndiaye le fréquentait et savait tout de lui, en tant que manager et gestionnaire d’un bureau de change.

‘’Il leur a filé tous mes secrets. Tous les jours, nous étions ensemble au bureau jusqu’à l’heure de la descente. Le jour de mon agression, trois personnes s’étaient planquées devant mon domicile. Les deux autres me suivaient avec leurs deux roues, depuis mon bureau. Quand je suis arrivé devant chez moi, le temps de sonner pour qu’on m’ouvre la porte, ils sont venus prendre mon sac qui contenait 70 millions dont 18 millions en CFA le reste en devise étrangère. Je vous signale que cet argent, c’est dans le cadre de mes activités de cambiste. Ils étaient armés et m’ont attaqué. Avec la pénombre, en cette période de couvre-feu, ils sont repartis tranquillement, malgré mes cris au secours’’ a-t-il raconté.

Il est allé porter plainte. Et puisqu’il ne voulait pas que l’affaire s’ébruite dans la presse, il a préféré ne pas en parler, le temps que les bandits soient arrêtés. A deux jours de la Korité, poursuit-il, trois de ses agresseurs ont été interpellés par les enquêteurs de la SR. Cuisinés, ils ont soutenu avoir bénéficié de l’aide de l’homme de confiance de Ndiaga Euro. Le manager est tombé des nues et n’a pas voulu y croire, étant donné que le suspect était son presque bras droit. Mieux, il lui a donné en mariage une de ses nièces.

‘’J’ai dit aux enquêteurs que c’est impossible. Je n’en revenais pas. Il a été interpellé devant moi, dans mon bureau. La réquisition téléphonique a confirmé la déclaration des agresseurs. Ils ont été tous déférés. C’est le juge du 6e cabinet qui s’est chargé du dossier. A son tour, il a fait une délégation judiciaire et le dossier est revenu de nouveau à la SR. Avant-hier, le reste de la bande a été interpellé. C’est un gang très bien organisé qui avait cumulé agressions et vol de motos. Ils ont fait beaucoup de victimes’’, conclut Ndiaga Samba.

CHEIKH THIAM