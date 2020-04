Amadou Samba et ses 3 autres co-inculpés séjournent, depuis hier, à la prison du Cap Manuel. C’est le juge Mamadou Seck qui leur a ‘’payé’’ leur ticket.

Après leur déferrement au parquet, avant-hier, par les limiers de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, le faux toubib Amadou Samba et ses trois complices, G. Sarr, A. Dramé et l’infirmier D. Ndiaye avaient bénéficié d’un retour de parquet.

Hier, le quatuor a fait face, de nouveau, au juge du 8e cabinet, Mamadou Seck. Au terme de leurs différentes auditions, il les a envoyés en prison. Depuis hier donc, ils sont tous au Cap Manuel. Le juge qui a en charge le dossier les a inculpés et placés sous mandat de dépôt pour les délits d’association de malfaiteurs, exercice illégal de la profession de médecin, faux et usage de faux portant sur un document administratif, faux et usage de faux en écriture privée, usurpation de fonction, escroquerie portant sur les deniers publics et mise en danger de la vie d’autrui.

Il y a quelques jours, Amadou Samba a été démarché par un agent de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal (CDC) pour des prélèvements et un test pour voir s’il souffrait de la Covid-19. Il y est allé en se présentant comme un agent de l’Institut Pasteur de Dakar. Lorsque ses résultats sont revenus négatifs, l’agent a appelé à l’institut pour les féliciter. C’est ainsi que le pot aux roses a été découvert, car les toubibs ne se sont pas rappelés avoir agi de la sorte. Ils se sont alors rendu compte qu’ils avaient affaire à un escroc.

Ils ont ainsi saisi la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Les limiers lui ont tendu un piège et l’ont arrêté dans les locaux même de la CDC. Au cours de l’enquête, ils ont découvert que le faux toubib officiait avec de fausses cartes : Institut Pasteur et cliniques Raby de Dakar et Diabote de Rufisque.

CHEIKH THIAM