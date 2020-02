AFFAIRE KEMI SEBA Les avocats de l’activiste se défoulent sur la police Le procès en appel du Franco-Béninois Kémi Séba, qui devait se tenir hier au tribunal de grande instance de Dakar, a été renvoyé à la date du 27 avril, à la demande du procureur, pour les retours de citation de l’activiste et son coprévenu Alioune Abatalib. FAMA TALL Dans le rôle d’audience de la Cour d’appel de Dakar depuis un an, le procès de Kémi Séba est encore loin de connaitre son épilogue. Hier, il a été renvoyé au 27 avril prochain. Le dossier, selon le président de la cour d’appel, n’était pas en état d’être jugé. Cette décision a déconcerté les conseils de l’activiste franco-béninois Kémi Séba, d’ailleurs en instance d’être expulsé du Sénégal. Premier à monter au front, Me Khouraychi Ba. Il a vigoureusement déploré l’arrestation de son client par les autorités policières aéroportuaires. ‘’Toutes les dispositions ont été prises pour que mon client comparaisse. Et les autorités policières ont été déterminées à le refouler. Rien n’empêche à la cour ou le parquet général d’ordonner sa comparution immédiate. La police ne peut pas faire une voie de fait sous prétexte qu’elle a reçu l’ordre d’en haut. Notre client tient à honorer la justice’’, a-t-il déclaré. Abondant dans le même sens, Me Assane Dioma Ndiaye soutient qu’il n’y a pas d’arrêté d’interdiction de son entrée sur le sol sénégalais. Ainsi, il a plaidé à la barre qu’on ne sacrifie pas les droits de son client. ‘’C’est une situation particulière pour une personne particulière. Que le parquet prenne des diligences‘’, martèle pour sa part Me Amadou Diallo. Revenant à la charge, Me Khouraychi Ba relève que dans le cadre du règlement de l’OACI, Kémi Séba devait être refoulé dans le pays de provenance, c’est-à-dire en Belgique. Alors que, souligne-t-il, le Sénégal devait éviter d’expulser un Béninois vivant dans l’espace CEDEAO, voyageant avec un passeport béninois. Maitre Ba s’est aussi indigné du fait qu’ils (les conseillers) soient privés de tout recours et de tout contact avec leur client qu’ils n’ont pu approcher depuis son arrestation. Ce qui, selon lui, constitue une violation de la Constitution du Sénégal et de tous les instruments de protection et de promotion des Droits de l’homme. ‘’Le moment venu, nous initierons des actions idoines’’, a-t-il martelé. Avant d’ajouter sur un ton amer : ‘’Au moment où je vous parle, il est dans la zone de transit de l’aéroport, à la brigade spéciale, alors que, normalement, il aurait dû l’être au commissariat spécial dans l’attente de son réembarquement. En réalité, ils n’ont pas voulu lui donner un statut de personne interpellée ou en garde à vue.’’ Maitre Ba se dit sidéré que la Cour suprême n’ait pas ordonné aux autorités policières la comparution immédiate de son client, en passant par le parquet de la Cour d’appel de Thiès qui se trouve être le tribunal de grande instance qui couvre l’aéroport. Le conseiller a également plaidé pour que le parquet, qui n’a posé aucun acte dans le sens de convoquer les parties et mettre en état ce dossier, désiste et renonce à son appel ou, au cas contraire, de prendre toutes les dispositions pour que cette affaire soit en état.