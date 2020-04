Les villes de Thiès et de Tivaouane ont enregistré, hier, 2 cas issus de de la transmission communautaire. Il s’agit, respectivement, d’un jeune talibé et d’un commerçant venu de Touba. Deux nouvelles infections après 21 jours de répit épidémiologique dans la région.

Cela fait plus de 20 jours que Thiès ne se sentait pas concernée dans les décomptes faits tous les matins, à 10 h, par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr ou un de ses collaborateurs. Durant tout ce temps, la région n’a enregistré aucun cas de la maladie à coronavirus.

Cependant, celle-ci qui, au début de la pandémie de la Covid-19, a connu 3 cas communautaires et des cas contacts, plonge à nouveau dans la liste des régions où sévit le virus. Hier, les villes de Thiès et de Tivaouane ont enregistré 2 nouveaux cas : un talibé et un commerçant. Soulignant que l’enfant en question fait partie des sujets ‘’très vulnérables’’, le médecin-chef indique que cette frange de la société a plus que jamais besoin de la protection de tous. ‘’Les résultats livrés ce matin (hier) par le ministère de la Santé et de l’Action sociale ont confirmé effectivement que la région de Thiès a connu 2 nouveaux cas communautaires. Le premier cas est enregistré dans la ville de Thiès. C’est un talibé que nous avions reçu dans nos services, il y a trois jours.

D’ailleurs, c’est le cas qui nous avait posé problème. On l’a prélevé une première fois et les résultats étaient revenus négatifs. Donc, les résultats n’étaient pas concluants. Nous avons insisté une deuxième et une troisième fois. Cela veut dire que la maladie n’était pas manifeste au niveau virologique. C’est au troisième prélèvement que les résultats du jeune talibé sont revenus positifs’’, explique le Dr Malick Ndiaye.

Le patron de la région médicale faisait le point hier, dans la journée, pour donner d’amples informations sur les deux nouveaux infectés du périmètre régional de Thiès. Le jeune talibé contrôlé positif à la maladie du coronavirus apprenait le Coran dans un ‘’daara’’ situé non loin de la route qui mène au centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. D’ailleurs, l’établissement d’enseignement coranique, qui compte en son sein 60 apprenants, a été mis en quarantaine par les autorités sanitaires et administratives.

Depuis hier, tous les enfants y compris le maître des lieux ont été convoyés et confinés dans un hôtel de la place où ils seront suivis. Aussi, le médecin-chef de la région estime que le virus vient de frapper une population très vulnérable. C’est pourquoi il plaide pour que tous les ‘’daara’’ de la région de Thiès soient surveillés. ‘’C’est une cible très vulnérable. Je ne sais pas quelle décision on va prendre, mais pour ce qui concerne le ‘daara’ où le talibé a été testé positif, ils ont tous été confinés. Tous les 60 seront prélevés aujourd’hui (hier). Nous allons maintenant nous intéresser à tous les ‘daaras’ qui sont dans les villes de Thiès, Tivaouane et Mbour. Nous savons qu’à Tivaouane, le khalife des tidianes a confiné, avec ses propres moyens, tous les talibés qui sont dans la ville. Cela permet de les protéger (…)’’, poursuit-il.

Par ailleurs, le Dr Ndiaye affirme qu’au rythme où évolue la pandémie avec les cas issus de la transmission communautaire, il est urgent de penser à renvoyer les 10 000 jeunes talibés chez leurs propres parents biologiques, en attendant d’y voir mieux.

14 contacts à Tivaouane

Le cas communautaire de Tivaouane a quitté une ville sainte pour rallier une autre ville sainte, Tivaouane, par le truchement d’un commerçant qui a quitté Touba pour la capitale de la tijania, en passant par un circuit clandestin. Il était accompagné de deux camarades. Fort heureusement, ces derniers n’ont pas chopé le virus. Tivaouane qui, jusque-là, était épargnée de la maladie à coronavirus, a enregistré son tout premier cas, à cause de ce commerçant qui y a été en contact avec 14 personnes. ‘’C’est un commerçant qui a rallié Tivaouane par des voies détournées. Quand le préfet a été informé, il a demandé qu’on mette tout de suite en quarantaine ces trois personnes dans la maison où elles logeaient’’, renseigne le docteur Malick Ndiaye. Le cas est interné au centre de traitement de Diamniadio. Il ne présentait aucun signe.

GAUSTIN DIATTA (THIES)