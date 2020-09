Le Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (APR) se réjouit du déroulement des concertations de la Commission politique du dialogue national. Dans un communiqué, le parti au pouvoir indique qu’il apprécie ‘’très positivement d’une part, le travail remarquable accompli par la Commission cellulaire, malgré les perturbations de tous ordres liées à la pandémie de la Covid-19. D’autre part, les recommandations qui vont dans le sens de l’élargissement de notre référentiel politique, du raffermissement de notre pratique démocratique et de la modernisation de notre système électoral’’.

Aux yeux des membres du Sen, les résultats des discussions, soumis à l’appréciation du président de la République, portent l’empreinte d’un engagement républicain de citoyens et citoyennes sénégalais qui, estiment-ils, ont réussi à mutualiser leurs compétences dans le respect de leurs convictions, pour mener la réflexion dans le respect des délais impartis.

‘’A cet égard, l’Alliance pour la République félicite le président de la Commission cellulaire et ses équipes, les représentants du pôle de la majorité, ceux de l’opposition ainsi que ceux des non-alignés et tous les acteurs de la société civile qui ont su engager le débat sous l’angle de l’éthique de la responsabilité politique et dans le respect de l’expression de la pluralité des opinions’’, lit-on dans le communiqué.

...Les ‘’apéristes’’ se sont réjouis de l’engagement patriotique de toutes les composantes du dialogue politique ainsi que les avancées démocratiques acquises, et salué les consensus majeurs issus d’échanges sincères. Ils ont ainsi cité, entre autre consensus, l’audit du fichier électoral par des experts indépendants et son évaluation pour renforcer la confiance entre les acteurs. Ils sont revenus sur la primauté du suffrage universel direct, avec les nouvelles règles qui organisent l’élection des maires, pour garantir le respect de la volonté et le choix des populations.

Le parti présidentiel a également invité toutes les parties prenantes à maintenir le contexte de discussion ouverte, avec le même sens de la responsabilité et de l’éthique du débat, afin d’élargir davantage le consensus, relativement sur les points à discuter et à ceux non encore évoqués. ‘’En vérité, notre démocratie, déjà citée régulièrement en référence, n’en sortirait que renforcée avec des élections à contestations nulles, sinon marginales, une citoyenneté encore plus active dans notre pays’’.