Le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la République (APR), qui s’est réuni jeudi dernier, sous la présidence de Macky Sall, a abordé, dans ses points du jour, la gestion des inondations. A ce propos, il ‘’s’est félicité des décisions prises par le président de la République, pour apporter son soutien et sa solidarité aux populations impactées par la furie des eaux et optimiser le dispositif d’urgence, par le renforcement des capacités de pompage, le saupoudrage des zones et des eaux stagnantes, en vue de la prévention et de la protection contre les risques de maladie’’.

Aussi, le Sen salue la décision prise par leur leader de doter la commune de Keur Massar de ressources d’un montant de 43 milliards de francs, dans le cadre d’un programme intérimaire spécifique de lutte contre les inondations, d’ériger la commune en département et de poursuivre la mise en œuvre du Programme décennal de lutte contre les inondations, tout en engageant la phase 2 du Proged.

‘’Les membres du Sen se félicitent de la pertinence et de l’efficacité des infrastructures d’assainissement et de lutte contre les inondations réalisées dans le cadre du plan décennal et exhortent le président de la République à faire prendre en compte, en priorité, les points difficiles révélés par les pluies excédentaires’’.