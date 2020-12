Après avoir salué les efforts consentis par le gouvernement dans le secteur de l’agriculture à travers sa mécanisation et la protection du producteur, l’APR-Kaffrine, exprime toute sa satisfaction à l’endroit du président Macky Sall pour les mesures prises en vue d’un bon déroulement de la campagne agricole en cours.

Dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, les membres du parti appellent ‘’à la mobilisation et à la vigilance de tous les acteurs, producteurs comme opérateurs économiques, et leur demande de joindre leurs efforts à ceux de l’Etat pour protéger nos huileries et notre tissu industriel pour assurer la pérennité des investissements structurels de l’Etat’’.

Selon l’APR-Kaffrine, après 20 jours de campagne, plus de 15 000 tonnes d’arachide ont été collectées à travers le pays, dans un climat de confiance établi par les services compétents de l’Etat. Le parti se réjouit des efforts du gouvernement en vue de protéger les producteurs, en fixant à 250 F CFA le prix au producteur, malgré le contexte lié à la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales.

‘’Ainsi, le président de la République, après sa tournée agricole des 19 et 20 septembre dans les régions du Sine-Saloum, démontre, si besoin encore en est, à travers ses efforts considérables, la place centrale du monde paysan dans toutes ses politiques depuis son accession au pouvoir’’, lit-on dans la note.