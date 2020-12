APR Guediawaye  

Le Collectif des militants de l’Alliance pour la République de la commune de Guédiawaye s’érige en bouclier autour de leur maire Aliou Sall. Ces membres du parti de Macky Sall ont, au cours d’un point de presse, constaté ‘’avec indignation les affabulations honteuses et attaques crypto-personnelles dont fait l’objet le maire Aliou Sall’’.

Ces militants dénoncent ainsi un lynchage médiatique orchestré par des responsables de l’APR devenus aujourd’hui, à leurs yeux, de virulents pourfendeurs d’un camarade de parti qui n’ont, disent-ils, d’autre objectif que de ternir l'image de ce dernier pour des desseins inavoués.

Pour le porte-parole du collectif, il est tout aussi regrettable et étonnant de constater qu’Aliou Sall, Coordonnateur du parti à Guédiawaye, reste ‘’l’unique cible de cette cabale infernale, une opération insidieuse de dénigrement savamment montée par des responsables encagoulés, et destinée à lui faire porter tous les péchés du monde’’. D’après Moussa Tine, ses détracteurs tapis dans l’ombre ne se donnent aucune limite, allant jusqu’à vouloir couvrir de voile ses réalisations à la fois multiples et multiformes.

‘’Aussi, nous, Collectif des militants APR de Guédiawaye, considérons que le moment est venu de siffler la fin de la récréation et de nous mobiliser comme un seul homme pour aller à l’essentiel, c’est-à-dire, d’une part, créer une synergie des forces de progrès autour du coordonnateur Aliou Sall et, d’autre part, nous constituer en bouclier, face aux sorties intempestives et insensées de ces adeptes du populisme, de l’immobilisme et de la politique de la terre brûlée’’.