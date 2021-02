A Mbour, ce n’est pas l’union sacrée, dans les rangs de l’APR. L’éviction d’El Hadj Omar Youm, de son poste de ministre, a suscité des réactions de joie chez certains militants qui vont même jusqu’à remettre en question son statut de coordonnateur départemental du parti. Mais le maire de Thiadiaye peut compter sur le soutien de Pape Songho Diouf, l’édile de la commune de Nguékhokh.

Depuis qu’il a été démis de ses fonctions de ministre des Transports routiers et des Infrastructures, El Hadj Omar Youm ne s’est pas encore prononcé sur une quelconque question politique. Toutefois, son nom revient dans les débats et interviews. D’ailleurs, il est l’absent le plus présent dans beaucoup de manifestations organisées dans la Petite Côte. Certains vont même jusqu’à lui renier le statut politique qu’il incarne depuis l’avènement de Macky Sall à la tête du Sénégal.

Mais ce n’est pas le cas du maire de la commune de Nguékhokh. Dans un entretien qu’il a accordé à ‘’EnQuête’’, Pape Songho Diouf assure que le leadership départemental de l’APR est toujours incarné par le maire de Thiadiaye. Selon lui, ce sont juste des problèmes internes inhérents au fonctionnement de toute structure.

‘’En toute vérité, on sait qu’Omar Youm est le coordonnateur départemental de l'APR. Même si chacun de nous a une ambition pour le parti, il reste le coordonnateur’’, assure Pape Diouf. Qui précise : ‘’Vous savez tous que, où que vous puissiez aller, on trouve partout des personnes dont les opinions sont toujours divergentes. Nous savons qu’Omar Youm a été le coordonnateur de l'APR, ici dans le département de Mbour. C'est lui qui coordonnait le parti et, vraiment, il est très brave dans son travail. Il a pu prendre le fief du PS pour en faire un bastion de l’APR.’’ Il poursuit : ‘’Omar Youm est venu coordonner, avec d'autres personnes. Grâce à leur courage, ils ont pu gagner les élections dans le département de Mbour. C'est ainsi que Mbour est devenu le fief de APR, parce que c'était Ousmane Tanor Dieng qui était l'homme fort du département. Beaucoup de maires, ici à Mbour, faisaient partie du PS. Mais quand Omar Youm est venu, il a fait en sorte que tous les maires se trouvant à Mbour rejoignent l’APR’’, soutient-il.

Dans la même dynamique, le député-maire indique que ‘’les gens confondent les choses. Ce sont les citoyens qui ont élu le président Macky Sall. Donc, c'est à lui de nommer qui il veut. Maintenant, je n'ai jamais vu où Omar Youm a demandé à Macky Sall de le nommer ministre pour chaque gouvernement. Ce n'est pas un contrat signé ; qu’Omar Youm doit être ministre dans chaque gouvernement. Cela veut dire que, même s’il n'est plus ministre, il reste toujours le coordonnateur de l'APR du département de Mbour. Ainsi, il doit encore mieux travailler avec les militants de l'APR, car c'est Macky Sall qui dirige le pays’’, laisse entendre l’ami de l’ex-ministre qui estime que l’essentiel est de rester dans l’APR et de travailler pour le président Macky Sall.

D’ailleurs, rappelle-t-il, ‘’Omar Youm, avant qu'il ne soit ministre, il était déjà le coordonnateur départemental du parti. Nous savons tous que, dans tout parti politique, il y a toujours des problèmes entre les militants. Même le parti du président de la République, l’APR, a des problèmes et ce n'est pas seulement au niveau du département de Mbour, mais partout au Sénégal, car il y a une guerre de positionnement. Un grand parti aussi important que l’APR, pour lequel les gens ont une ambition, c'est sûr qu'il ne peut pas y manquer des problèmes de positionnement, puisque chacun croit être le meilleur et veut diriger le parti. Si chacun veut que le président le remarque dans le parti, ça c'est inévitable’’, admet-il.

Pour ceux qui prétendent que c’est Omar Youm qui crée la discorde entre les militants de l’APR dans le département, le maire de Nguékhokh répond : ‘’Qu’Omar Youm mette la discorde dans le parti ou pas, ce n’est pas un débat. Il faut reconnaitre quand même que l'APR a toujours gagné ici à Mbour. Donc, il gère bien la coordination. Parce que l'APR a gagné toutes les élections : législatives, municipales et présidentielle. Alors, vraiment, s'il y avait une discorde entre nous, on n'allait pas gagner toutes ces élections. On devait logiquement les perdre. Mais tel n'a jamais été le cas. Et depuis qu'il coordonne le parti, il n'a jamais eu de défaite. Donc, je crois qu'il travaille pour l'avancement du parti. C'est un vrai leader politique’’, maintient le député qui pense que la concorde ne peut pas régner toujours dans un grand parti. ‘’C'est impossible’’.

A l’en croire, ‘’d'autres veulent devenir le coordonnateur départemental du parti. Mais on doit toujours accepter que, pour le moment, Omar Youm le reste, même s’il n’est plus dans le gouvernement’’.