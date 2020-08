Les nommés Mouhamadou Moustapha Sidy Sow, Pape Ansoumané Biaye et Abdoulaye Fall alias ‘’Naar’’ ont comparu, hier, devant la chambre criminelle, pour vol en réunion au préjudice Marie Thérèse Daniel Joseph Gauthier. Ils risquent 10 ans de prison.

La nuit du 21 au 22 septembre 2014, à la résidence Tropical parc à Saly Portudal, Marie Thérèse Daniel Joseph Gauthier a vécu une expérience traumatisante qu’elle n’est pas prête d’oublier. Trois malfrats ont fait irruption chez elle, en l’absence de son mari. Ils l’ont ligotée, plaquée au lit, pour ensuite dérober des numéraires, des bijoux, des sacs à main et des objets divers, alors qu’elle était convalescente d’un cancer du sein et venait de subir une ablation mammaire.

En repartant, les cambrioleurs, à bord d’un véhicule, ont croisé le mari de la victime, Mor Talla Ngom, qui aussi a remarqué la voiture sortant de la cité avec à bord trois personnes. Ainsi, arrivé chez lui, sa femme lui a narré sa mésaventure. En sa compagnie, M. Ngom s’est rendu à la guérite du vigile. Il lui a raconté le cambriolage ; le gardien lui a effectivement fait savoir qu’une voiture contenant trois individus avait été la dernière à sortir de la cité. Il a ajouté qu’il n’avait pas vérifié l’identité des occupants, parce que Mouhamadou Moustapha Sidy Sow, résidant de la cité, l’avait appelé au préalable pour lui laisser la consigne que des amis à lui allaient venir lui rendre visite.

Une enquête a été ouverte. Mais, après un an d’investigations sans résultat concluant, le sieur Ngom s’est rapproché de la brigade de recherches (BR) de Dakar, en 2015. Ainsi, les enquêteurs de la BR sont parvenus à remonter jusqu’aux sieurs Mouhamadou Moustapha Sidy Sow, Abdoulaye Fall et Pape Ansoumana Biaye. Une perquisition a été faite chez le dernier nommé où deux sacs ont été retrouvés. Le mari de la victime les a identifiés comme appartenant à sa femme. Ensuite, une identification a été faite avec neuf individus. Madame Gauthier a pu reconnaitre les trois mis en cause dans le lot.

Le trio a comparu hier devant la chambre criminelle, pour le chef de vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen de locomotion et de violence, en l’absence du vigile qui avait obtenu une liberté provisoire, mais ne s’est pas présenté à la barre. Les accusés ont, dans l’ensemble, nié les faits et ont prétendu ignorer les raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés. A la barre, ils ont réfuté toutes les charges. Mouhamadou Moustapha Sidy Sow a prétendu que, ce soir-là, il était à pied, avec son verre de whisky, à flâner dans la cité et qu’il n’était pas à bord d’un véhicule.

Abdoulaye Fall a, lui, soutenu que sa femme lui avait fait part du cambriolage, le lendemain, et lui avait suggéré de refaire les serrures des portes, pour plus de sécurité. Pape Ansoumané Biaye a, de son côté, attesté avoir acheté les sacs trouvés chez lui au Cap-Vert et en Guinée, lors de ses voyages.

Les conseils des accusés, Mes Arona Bass, Sayba Danfakha, Khalil Sèye et Christian Faye, ont plaidé l’acquittement de leurs clients. Les avocats trouvent que l’enquête a été bâclée et que ce dossier est une erreur judiciaire. Ils estiment que les vrais accusés ne se sont pas présentés à la barre.

Tout le contraire de l’avocate générale qui trouve que la culpabilité des accusés ne souffre d’aucun doute. Elle a requis une peine ferme de 10 ans pour les trois accusés et à reverser solidairement une amende de 50 millions. Elle a également requis une amende de 50 millions, sous la garantie de la société qui l’emploie, contre le vigile Boubane qui était de faction ce soir-là.

Le délibéré sera rendu le 18 août.

Fama Tall