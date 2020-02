Depuis les USA où il vit, l’ex-rappeur du groupe Rap’adio est victime de menaces de mort. Makhtar le Kagoulard indexe des forces obscures et de petits marabouts, mais jure qu’il ne va pas se laisser faire.

‘’Si vous venez au Sénégal, on va vous mettre en morceaux. Nous attendons que vous fouliez le sol sénégalais pour qu’on vous tue. Vous êtes aux USA et vous pensez tout vous permettre. Vous allez voir avec nous. Vous n’aurez pas la chance qu’a eu Assane Diouf qui s’en est bien tiré’’. Voilà, entre autres menaces, celles que Makhtar le Kagoulard ne cesse de recevoir via son téléphone par WhatsApp et ou appel.

Joint par ‘’EnQuête’’, hier, depuis les Etats-Unis, l’ancien rappeur est largement revenu sur cette histoire. Depuis quelque temps, dit-il, il reçoit des menaces venant de part et d’autre. Cela devient de plus en plus récurrent, poussant même des membres de sa famille à exiger de lui qu’il arrête ses lives sur Facebook.

‘’En 2001, j’avais été victime d’une agression. Depuis lors, rien n’a été fait. C’était un Blanc qui en était l’auteur et je l’avais formellement identifié. Mais bon, il vaque tranquillement à ses occupations. Les gens disaient que c’étaient les disciples de Serigne Modou Kara, mais ce n’était pas vrai. J’ai croisé mon agresseur au bureau du passeport en ville (Dakar) et on m’a dit qu’il était un touriste étranger. Il y a des forces obscures qui s’activent, en faisant des manipulations pour me discréditer ou me mettre en danger. Mais le combat continue à travers mes lives et autres’’, déclare l’ancien rappeur initiateur d’un nouveau mouvement citoyen baptisé ‘’313’’.

Aujourd’hui, il soupçonne des disciples de certains marabouts de le menacer de mort. Selon lui, les directs qu’il fait via sa page Facebook les dérangent. ‘’La dernière fois, j’ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de la disparition de la femme de l’imam Sall et de l’affaire de la fille de Mame Makhtar Guèye. Ce jour-là, mes positions ont dérangé beaucoup de personnes. Pourtant, je n’ai fait que poser des questions. Je me suis demandé ce qui se passe dans mon pays. Pourquoi assistons-nous aujourd’hui à ces choses que l’on ne connaissait pas ? J’ai fait une analyse, en disant qu’il y a des forces occultes derrière et qui cherchent à saper le moral des personnes qui défendent certaines valeurs ou prônent la cohésion sociale’’, déclare le Kagoulard.

‘’Parler à la presse, pour prendre à témoin le peuple sénégalais’’

Dans cette vidéo, il a appelé à l’unité de tous les musulmans, peu importe leur confrérie. Il considère que c’est la seule façon de lutter contre ces forces occultes. Il reste convaincu que ce sont elles qui kidnappent les gens, les hypnotisent et les poussent à aller vers la ville sainte de Touba. Il soupçonne ceux qu’il appelle les ‘’nouveaux marabouts’’, d’être derrière ce phénomène. Il pointe également un doigt accusateur sur Aida Diallo qui n’en a eu cure des injonctions du khalife général des mourides.

‘’Voilà, ce que je dénonçais ce jour-là dans mon direct. Mais depuis lors, des menaces de mort, j’en reçois quotidiennement. Je me suis dit qu’il faut que je parle à la presse, pour prendre à témoin le peuple sénégalais, pour que personne n’ignore ce qui s’est passé, si quelque chose m’arrive. Personne n’est à l’abri, avec ces forces obscures. Elles disent même qu’elles vont me retrouver ici aux USA. J’ai averti la police de la localité. Des appels ont été localisés ici en Amérique. Des gens m’ont demandé d’avertir le FBI, mais je ne vois pas l’intérêt, vraiment. Ils ne méritent pas cela’’, dit-il au bout du fil.

‘’Ce n’est pas la première fois que je reçois des menaces, mais il faut qu’ils sachent que je n’ai pas peur. Je mets tout entre les mains du bon Dieu. Je veux juste prévenir, afin qu’ils ne puissent pas surprendre, comme ce fut le cas, il y a de cela une décennie’’, ajoute l’activiste.

Une organisation dénommée 313 en gestation depuis la diaspora

Makhtar le Kagoulard est connu pour être un farouche opposant au régime en place. D’ailleurs, lui-même dit ne rien attendre de l’Etat sénégalais dans cette affaire. ‘’Nous sommes en train de mettre sur pied une organisation dénommée 313 qui va les déranger. Elle va regrouper toutes les forces vives de la diaspora’’, soutient l’activiste. Qui ajouté attendre de ses détracteurs des débats d’idées et non de la violence. ‘’Si mes propos les dérangent jusqu’à ce qu’ils souhaitent le régler par la violence, c’est parce qu’ils n’ont pas d’idées à défendre. Si je savais ceux qui sont derrière tout cela, je pourrais le régler à ma manière, mais je ne sais pas qui est derrière. Mes détracteurs peuvent venir de partout. Beaucoup de gens ne partagent pas mes positions, mais cela ne va m’empêcher de continuer à les défendre’’, ajoute Makhtar le Kagoulard.

Au Sénégal, selon lui, les gens sont fanatiques et sont très émotifs aussi. ‘’Si je reviens au pays, qu’ils sachent que j’aurais pris avant toutes les mesures idoines. La vie est sacrée et on ne va pas se laisser faire. Le fait qu’on m’ait agressé dans le passé et que cela soit resté impuni, des années durant, m’a beaucoup fait mal. Je ne veux plus revivre cela’’, avertit-il.

Avant de conclure, peiné : ‘’Les menaces me révoltent, vraiment. Pour eux, tout doit reposer sur la violence, à la place des idées et de la culture. Ceci fait l’affaire des sociétés secrètes qui en bénéficient. S’ils pensent que j’ai peur, ils ont tort. Je suis plus que jamais déterminé dans mon combat. Ce n’est pas eux qui vont me distraire. Le genre de combat que je mène doit être accompagné d’un sacrifice.’’

CHEIKH THIAM