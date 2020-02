Créé le 1er février 1963, le bataillon de commandos (Bat Codos) qui a débarqué à Thiès en 1981, célèbre, le vendredi prochain, au carré d’armes, sa 57e année d’existence. Présente au sol, dans les airs, dans l’eau… cette unité de réserve générale est prête à mener des opérations anti-terroristes.

Des hommes spéciaux ! Parce qu’ils parlent très peu. Un déguisement spécial (corde, gourde, couteau, casque de combat bien visé…) qui laisse entrevoir une volonté d’attaquer toujours et en tout lieu. Des chansons spéciales qui traduisent leur courage intrinsèque. Une devise spéciale (‘’Goor Fit’’) qui montre qu’un Codo n’a pas le droit de reculer devant une quelconque situation. Aptes et bien formés pour le combat dans les airs, au sol, dans l’eau, au corps-à-corps, etc., les commandos constituent une unité essentielle de l’armée sénégalaise.

Créé en 1963 et installé à Thiès depuis 39 ans, le bataillon de commandos s’adapte à toutes sortes de menaces. Doté de trois compagnies de commandos, avec une première spécialisée dans les opérations aéroportées, une deuxième spécialisée dans les opérations nautiques et une troisième compagnie capable d’intervenir face aux terroristes, le bataillon se forme au jour le jour.

Selon le chef de corps, commandant le bataillon de Codos, ses hommes et lui sont aujourd’hui dans les dispositions de faire face aux nouvelles menaces terroristes. La rigueur qui s’impose à eux durant la formation leur permet d’être plus performants et prêts à combattre tout ennemi qui se dresse sur leur chemin. ‘’Entre le 1er février 1963 et le 1er février 2020, beaucoup de choses se sont passées. Le bataillon a une histoire. Il a fait les beaux jours de l’armée sénégalaise.

Dans les missions communes à l’armée, c’est-à-dire la défense du territoire national, les commandos sont partout où le devoir nous appellent. Ce bataillon a aussi représenté de façon très remarquable la diplomatie sénégalaise, dans le cadre des opérations extérieures. Pour cette raison, nous trouvons utile de perpétuer le legs de nos anciens, en rassemblant toute la famille commando, mais aussi tous les amis du bataillon de commandos. Les Codos veillent au grain à toutes sortes de menaces, sur tout le territoire national. Nous sommes là pour défendre l’intégrité du territoire, en cas de menace. C’est pour cette raison que vous nous retrouvez en Casamance’’, confie avec assurance Clément Hubert Boukal.

Le chef de corps, commandant le bataillon de commandos, s’exprimait, hier, au terme d’une randonnée pédestre préparant la commémoration de l’an 57 de ladite unité de l’armée sénégalaise. S’agissant toujours des menaces terroristes qui secouent les pays du Sahel, de la sous-région et du monde, le commandant Boukal rappelle que le commandement travaille d’arrache-pied à mettre les commandos dans des conditions pour davantage y faire face. ‘’Les terroristes sont en train de frapper le monde et la sous-région. Nous nous entrainons tous les jours. Nous nous préparons en conséquence pour être aptes à réagir de façon très efficace là où le besoin se fera sentir’’, poursuit Clément Hubert Boukal.

Stimuler la discipline chez les jeunes

Hier, le concept ‘’Armée-nation’’ a été bien matérialisé par les forces de défense et de sécurité, en particulier le bataillon de commandos qui fête, ce vendredi, le 57e anniversaire de sa création. En prélude à cet événement communément appelé ‘’Gaindé’’, une randonnée pédestre a réuni officiers, sous-officiers, militaires du rang et des élèves de plusieurs établissements de la ville de Thiès, sous le sceau du civisme.

De l’avis du chef de corps, commandant le bataillon de commandos, de tels moments peuvent stimuler, chez les plus jeunes, des valeurs telles que la discipline, l’endurance, le courage… gage, ajoute-t-il, d’un développement harmonieux du Sénégal.

‘’Cette randonnée pédestre est une occasion, pour nous, de communier avec les civils, en particulier nos enfants pour leur faire découvrir l’armée et ce qu’est le bataillon de commandos. C’est vrai que le bataillon de commandos est très connu dans la ville de Thiès, mais beaucoup ne comprennent pas. Ils voient souvent les militaires passés dans la ville. C’est une occasion pour nous de leur faire comprendre davantage leur armée et de voir ce qui se passe à l’intérieur de la caserne. Cette randonnée véhicule aussi des messages comme la discipline. Car un pays ne peut se développer sans une jeunesse disciplinée et bien éduquée’’, affirme-t-il.

Pour la cérémonie de vendredi prochain, il est inscrit dans l’agenda de la fête des Codos (‘’Gaindé 2020’’) un cérémonial militaire, des festivités traditionnelles et une soirée dansante. Celle-ci doit rassembler toute la famille des commandos du Sénégal.

