Après une tournée économique dans le Bassin arachidier, Macky Sall a consacré, hier en Conseil des ministres, une bonne partie de sa communication au développement de l’agriculture et de l’élevage.

Le président de la République retourne à la terre. Il s’érige en fervent défenseur de la mécanisation soutenue de l’agriculture sénégalaise. En Conseil des ministres, hier, il a réaffirmé sa volonté largement exprimée lors de sa tournée économique dans le Bassin arachidier.

Selon le communiqué de la réunion hebdomadaire du gouvernement, il est revenu sur ‘’l’urgence d’intensifier la mécanisation soutenue de notre agriculture par la poursuite de la mise à disposition de financements et de subventions adaptées pour l’acquisition de tracteurs et de matériels agricoles accessibles et performants’’. Invitant les ministres concernés ‘’à finaliser l’actualisation du cadre juridique relatif au développement des coopératives agricoles’’, il demande, en particulier au ministre de l’Agriculture, ‘’de veiller à la reconstitution pragmatique d’un capital semencier national de qualité’’.

Pour ce qui est de la campagne 2020-2021, le président Sall se félicite de ‘’la bonne planification et du déroulement satisfaisant de la campagne qui a bénéficié d’un financement exceptionnel de 60 milliards F CFA, soit une augmentation de 20 milliards F CFA comparé à l’année dernière’’.

Mais les bonnes productions seules ne semblent pas suffire pour une agriculture performante. Conscient de cela, le chef de l’Etat exhorte les acteurs du monde rural ‘’à intensifier la transformation industrielle locale des productions, en s’appuyant sur les agropoles, en cours de développement, dans le cadre de son initiative ‘’PSE Cap sur l’industrialisation’’.

Aux acteurs du secteur privé, Macky Sall demande ‘’d’investir massivement dans l’agro-industrie et l’élevage, à travers l’implantation, sur l’étendue du territoire, de fermes et de domaines agricoles modernes, fortement créateurs d’emplois et de valeur ajoutée pour notre économie’’. Pour cela, il en appelle à la création de ‘’convergences efficientes entre l’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) et l’Institut de technologie alimentaire (ITA) afin d’asseoir une politique cohérente de recherche-développement, d’innovation, de productivité, de transformation locale et de commercialisation des produits agricoles et d’élevage’’.

Dans la même veine, il invite le ministre de l’Elevage à ‘’finaliser, dans le consensus avec les acteurs impliqués, un programme de modernisation spécifique des filières ‘’lait’’ et ‘’viande’’ afin de réduire significativement nos importations en la matière’’.

Relance de l’économie et recrutement des personnes vivant avec un handicap

Sur un tout autre registre, le président de la République a abordé la lancinante question des inondations, en demandant au ministre de l’Intérieur ‘’de maintenir les dispositifs de secours et de pompage opérationnels, sur le terrain, par la mise en service intensive d’équipements supplémentaires de très grande capacité’’.

Revenant sur les impacts économiques et sociaux de la pandémie de la Covid-19 et de l’amélioration soutenue du climat des affaires au Sénégal, il a réitéré ‘’ses directives relatives à la préservation des emplois dans les entreprises, au maintien durable des mesures de promotion des investissements et de soutien au développement du secteur privé national’’.

Macky Sall a aussi informé le gouvernement que le Conseil présidentiel sur la relance de l’économie nationale se tiendra, le mardi 29 septembre 2020, en présence de tous les acteurs et partenaires concernés.

Au sujet de la commémoration, le 26 septembre 2020, du 18e anniversaire du naufrage du bateau ‘’Le Joola’’, il a réaffirmé, selon le communiqué, la solidarité de la nation aux familles des victimes. ‘’A ce titre, il a demandé d’intensifier le processus d’édification, à Ziguinchor, du mémorial-musée national dédié aux victimes’’, soutient-on dans le document.

Par ailleurs, le président de la République a instruit le ministre de la Fonction publique ‘’de veiller à l’examen systématique des dossiers de recrutement, dans le secteur public et parapublic, des personnes vivant avec un handicap, diplômées, selon les principes directeurs de la loi d’orientation sociale’’.