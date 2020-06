Après trois mois d’inactivité à cause de la pandémie de Covid-19, la Confédération africaine de football (Caf) a produit un document dans lequel elle donne à ses associations membres les directives d’une éventuelle reprise des compétions sur le continent.

La Confédération africaine de football (Caf) envisage un retour des compétitions sur le continent. Après plus de trois mois d’inactivité à cause de la pandémie de Covid-19, les dirigeants du ballon rond africain ouvrent les perspectives pour une reprise des activités pour les différentes associations des pays membres. Dans ce sens, la Caf a élaboré, grâce à sa Commission médicale, en collaboration avec le Département technique et de développement et un panel d'experts, un plan sur le redémarrage des activités de football, publié, hier, sur son site officiel.

‘’Ce document complet est une étape majeure vers la reprise du football sur le continent. Sur la base des développements récents, il est important d’avoir un plan afin de guider nos parties prenantes sur le retour des compétitions continentales et nationales, et sur la nécessité d'une approche tout-terrain’’, a déclaré le secrétaire général par intérim de la Caf, Abdelmounaim Bah.

Pour cela, la Caf a émis un certain nombre de recommandations permettant un retour progressif de l’activité footballistique. Celles-ci concernent la forme physique des joueurs qui doivent reprendre les entrainements. Un certain nombre de mesures doit être pris, ‘’pour prévenir l’augmentation du risque de blessure proposée’’. Il faudra prendre en compte si ‘’le joueur a contracté la Covid-19 ou non et, en cas de contagion, s’il présente des séquelles’’, ‘’la durée de la période de retrait et de l’internement’’, ‘’le niveau d’activité physique que le joueur a maintenu pendant la période d’entraînement’’. ‘’Lors de la reprise de l'activité sportive, une batterie de tests permettant une évaluation objective de la condition physique du joueur soit réalisée. Il existe une période de pré-compétition appropriée avec un programme d’entraînement comprenant à la fois un entraînement aérobie et des activités de conditionnement musculaire’’, indique le document. Après les tests médicaux de ‘’3 à 4 jours’’, le plan de reprise préconise des séances d’entrainement individuel durant ‘’7 jours’’ avant d’entamer le travail par petits groupes pendant ‘’une semaine’’, puis des galops d’entrainement collectif.

Après la phase préparatoire, viendra l’étape cruciale de la reprise des compétitions. La Caf attire l’attention des fédérations africaines, leurs ligues professionnelles et leurs clubs sur le ‘’grand challenge’’ qui les attend. C’est-à-dire la ‘’sécurité sanitaire’’ qui n’est ‘’pas négociable’’. ‘’Des normes et des procédures basiques, absolument nécessaires à assurer, incontournables, sont nécessaires. Les clubs de l’élite africaine doivent posséder des départements médicaux vraiment organisés. La pandémie de Covid-19 va démontrer ce besoin’’. ‘’Les acteurs du jeu, insiste la Caf, doivent être protégés et assurés, et donc rassurés. Les responsabilités des associations, des ligues, des clubs devront être préalablement reconnues et assumées’’.

Malgré la mise en place de ce plan de reprise du football, l’instance dirigeante du ballon rond invite ses associations membres à assumer leur responsabilité individuelle. Car, le but de ses recommandations ‘’n’est pas d’encourager les associations membres et leurs clubs professionnels à reprendre, coûte que coûte, le cours de leurs compétitions’’. Il est donc du ressort de chaque partie prenante de ‘’prévoir toutes les éventualités et de considérer les évaluations des risques et les facteurs qui doivent être en place pour que le football professionnel puisse, éventuellement, reprendre en toute sécurité’’.

Il est prévu une réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine de football, ce 30 juin, en visio-conférence. Des déclarations seront faites sur les recommandations des commissions permanentes respectives.

LOUIS GEORGES DIATTA