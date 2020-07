L’Association de financement des transports urbains de Dakar (Aftu) revient sur sa décision portant sur la hausse des tarifs des tickets de transport. Elle a rencontré, hier, le ministre de tutelle qui l’a convaincue de trouver d’autres solutions pour combler le gap subi à cause de la suppression des places debout pour lutter contre la propagation de la Covid-19.

L’Association de financement des transports urbains de Dakar (Aftu) a annoncé, dans un communiqué publié ce week-end, une hausse des tarifs des tickets de transport à bord de ses bus. La nouvelle grille tarifaire devait alors entrer en vigueur aujourd’hui. Mais, interloquée par cette mesure prise unilatéralement par les transporteurs, la tutelle a aussitôt réagi par un autre communiqué pour mettre en garde les transporteurs. Mieux, Me Oumar Youm a convoqué, hier, les responsables d’Aftu pour discuter de la mesure.

Ainsi, après échanges, les transporteurs ont décidé d’annuler la hausse des prix. A la place, Mbaye Amar, le président d’Aftu, a soumis au ministre des propositions de solutions pour combler le manque à gagner dû à la suppression des ‘’places debout’’, à cause de la lutte contre la propagation de la pandémie. ‘’Nous venons de rencontrer le ministre de tutelle et nous avons décidé de suspendre l’augmentation des tarifs. C’était notre volonté pour combler la suppression des places debout, mais nous nous sommes rendu compte que l’augmentation des prix est du ressort de l’Etat. On a discuté avec le ministre et on est tombé d’accord pour suspendre la mesure sur les tarifs’’, a déclaré Mbaye Amar, joint par ‘’EnQuête’’ après la rencontre avec le ministre Oumar Youm.

Selon le président de l’Aftu, des propositions ont été soumises à la tutelle pour solutionner les impacts la Covid-19 sur le secteur. Il s’agit, entre autres, du versement du reste de la subvention que l’Etat doit aux transporteurs, dans le cadre du Plan de résilience économique contre les effets de la covid-19, la restauration à moitié des places debout pour les transports urbains. Les transporteurs souhaitent aussi que joue la médiation auprès des banques et des compagnies d’assurance pour revoir les conditions de remboursement des prêts dus à ces institutions. Ainsi, en ce concerne les places debout, Mbaye Amar renseigne que la tutelle a promis d’échanger avec le ministère de la Santé pour lever l’interdiction de cette mesure.

‘’Pour ces places, il ne s’agit pas de revenir à la normale, avec des véhicules bondés de monde. Nous voulons juste qu’on nous permette de prendre la moitié même ou même 10 passagers plus les places assises et les forces de sécurité veilleront au respect de la mesure. Le ministère s’est aussi engagé à discuter avec les compagnies d’assurances et les banques pour revoir les conditions de remboursement de la dette. On a également échangé sur le versement du reste de la subvention que l’Etat nous doit, dans le cadre du plan de résilience économique. En tout, il restait 500 millions, c’est-à-dire un mois de subvention pour Aftu’’, détaille Mbaye Amar.

Le syndicat des routiers apporte son soutien à Aftu

Le Syndicat des routiers du Sénégal soutient Aftu. Il considère qu’elle travaille à perte, à cause des mesures de restriction liées à la Covid-19. Joint par ‘’EnQuête’’, le SG des routiers justifie la pertinence de la décision d’augmenter les prix. ‘’La différence entre Aftu et Dakar Dem Dikk est que DDK est subventionné par l’Etat. Il continue à travailler à perte à cause de la suppression des places debout. Les subventions de l’Etat concernent le plan de résilience uniquement. Maintenant, pour pallier le manque à gagner avec la suppression des places debout, Aftu est obligé de revoir les tarifs et de négocier avec les compagnies d’assurances et les banques. C’est pourquoi, en tant que syndicalistes des routiers du Sénégal, nous comprenons et soutenons la décision d’Aftu d’augmenter les tarifs des tickets de transport urbain‘’, explique Gora Khouma, SG du Syndicat des routiers du Sénégal, affilié à la CNTS/FC.

Il invite l’Etat à convoquer les acteurs d’Aftu et les consommateurs pour chercher des solutions. A défaut de permettre à Aftu d’augmenter les tarifs des tickets de transport, le SG des routiers du Sénégal propose la levée de l’interdiction des places debout, pour revenir à la situation d’avant Covid-19. L’autre solution, estime-t-il, est l’augmentation provisoire des prix, le temps de la Covid-19. ‘’On ne veut pas pénaliser les usagers, mais on ne peut pas non plus continuer à travailler à perte. Il y a maintenant trois mois qu’on travaille à perte et les banques ont commencé à bousculer pour demander des arriérés de paiement. Il fallait donc faire des propositions de nouveaux tarifs pour que l’Etat réagisse. C’était une manière de faire réagir le ministère, parce que les transporteurs en avaient marre de la situation’’, indique-t-il.

Ainsi, pour combler le gap des places debout, M. Khouma propose une augmentation provisoire des tarifs, le temps de la Covid-19. Cela permettrait, souligne-t-il, d’honorer les dettes dues aux banques et compagnies d’assurances pour revenir aux tarifs normaux à la fin de la pandémie.

ABBA BA