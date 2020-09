Absent en équipe d'Argentine depuis plus d'un an, Angel Di Maria (32 ans, 102 sélections et 20 buts) a fustigé jeudi les décisions de Lionel Scaloni.

Excellent avec le Paris Saint-Germain, l'ailier argentin ne comprend pas pourquoi il n'est plus convoqué. Son sélectionneur tente de le rassurer. "Nous ne fermons la porte à personne, a assuré Scaloni sur la radio Cadena 3 de Santa Fe3. Au contraire.

L'équipe nationale appartient à tout le monde. En ce moment, les choses sont comme ça et cela n'implique pas qu'à l'avenir, ça ne puisse pas être le contraire." Suffisant pour convaincre "El Fideo" qu'il a encore une chance de retrouver l'Albiceleste ?