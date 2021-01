Dans le cadre de sa mission régalienne de défense et de sécurité de l’intégrité du territoire national et de sécurisation des populations et de leurs biens, les armées mènent, depuis le 26 janvier dernier, des opérations en zone militaire 5 (région de Ziguinchor). Cette initiative, selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques de l’armée (Dirpa) parvenu à notre rédaction, répond à un triple objectif.

D’abord, selon la note, elle vise à neutraliser ceux qui ont pris refuge dans cette zone pour perpétrer des exactions contre les populations, les empêchent ainsi de vaquer tranquillement à leurs activités socio-économiques. Ces bandes armées, précisent la note, n’hésitent pas à attenter à la vie de paisibles citoyens. C’est ainsi que le 29 novembre dernier, trois jeunes du village de Niadou ont été enlevés par des éléments armés.

Les restes mortuaires de deux entre eux ont été retrouvés le 18 décembre dernier par une patrouille militaire, dans la forêt de Bissine. Ensuite, selon le document, il est attendu l’accompagnement sécuritaire du retour des populations longtemps déplacées à Ziguinchor, en particulier celles des villages situées dans la Communauté rurale de Boutoupa-Camaracounda, qui ont retrouvé leur terroir depuis le mois de juillet dernier. Enfin, elle permettra de lutter contre les activités illicites de ces bandes armées qui entretiennent une économie criminelle, notamment la culture et le trafic de chanvre indien, la coupe illégale de bois et la contrebande de marchandises.