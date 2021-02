La pose de la première pierre du nouveau Centre polyvalent de formation (CPF) de l’Agence pour la réinsertion sociale des militaires (ARSM) a eu lieu hier au Bataillon du train à Ouakam.

C’est en présence du général de corps d’armée aérienne Birame Diop, Chef d’Etat-major général des armées du Sénégal, et de nombreuses personnalités militaires et civiles qu’a eu lieu la pose de la première pierre du bâtiment qui abritera le Centre polyvalent de formation (CPF) de l’Agence pour la réinsertion sociale des militaires (ARSM). Comme l’a indiqué le directeur général de l’ARSM, le général Gaye, ‘’la reconversion constitue une source sûre de motivation et d’attractivité des armées, pour prendre en charge les préoccupations de la communauté des retraités militaires’’. De plus, affirme-t-il, ‘’ce centre facilitera une réelle organisation de la firme, ainsi qu’une diversification des filières de formation et d’apprentissage, tout en explorant de nouvelles opportunités et réalisations par l’auto-emploi, dans les domaines à fort potentiel, pour faire face aux exigences du marché et de l’emploi’’.

Cet édifice, qui s’étendra sur une superficie de 1 000 m2, abritera deux bâtiments R+2 avec une capacité d’accueil d’environ 550 étudiants. Le première bâtisse servira de bureaux pour l’administration et, le second niveau qui sortira de terre, servira de salles de classe, d’après les explications du directeur général de l’ARSM, le général Gaye. ‘’Le centre vise à offrir aux bénéficiaires des formations de courte et moyenne durée à la carte, à travers des programmes d’enseignement technique (théorique et pratique), des séminaires et conférences’’, fait-il savoir.

Ainsi, il offrira des formations en pêche et en pisciculture, prendra en compte les métiers de sécurité, les métiers de l’automobile, ceux du bâtiment et des travaux publics, ceux portuaires et aéroportuaires, les métiers du pétrole, de l’immobilier et de la conciergerie, les professions de l’agroalimentaire ainsi que les technologies de l’information et de la communication.

Par ailleurs, pour le général de corps d’armée aérienne Birame Diop, ‘’cette cérémonie s’inscrit dans la continuité des mutations des individus par la montée en puissance des armées qui ont inscrit la reconversion et la réinsertion au cœur de la politique des institutions des réinsertions sociales’’.

En outre, ‘’cette infrastructure contribuera à renforcer la capacité d’accueil de l’ARSM, afin de lui permettre d’étendre ses filières d’intervention au profit des personnels officiers, sous-officiers et militaires du rang’’.

G. M. LECKABA (STAGIAIRE)