Décidément, les Sénégalais excellent dans… l’arnaque. En ce moment, une personne malintentionnée utilise un compte Twitter portant le nom la première dame du Sénégal, sous le pseudonyme de @MaremeFayeSall4.

L’individu derrière ce faux compte propose aux internautes de récupérer gratuitement sous forme de don divers objets disponibles au Bénin (téléphones, ordinateurs, bijoux en or, carte bancaire associée à un compte bien fourni…).

Et lorsqu’un ‘’poisson’’ manifeste son intérêt, il lui est demandé d’envoyer les frais de livraison du colis ainsi qu’une copie de son passeport. La première dame et la fondation Servir le Sénégal dénoncent ces pratiques illégales et invitent les citoyens à plus de vigilance, leur demandant de n’accorder aucun crédit à ce genre de proposition.