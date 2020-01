Arrestation

Le mystère qui entoure le meurtre de la petite Ndiaya Guèye, 2 ans, s’éclaircit au fur et à mesure que l’enquête ouverte à cet effet se poursuit. Lentement, mais sûrement, la sûreté urbaine du département de Mbour est en train de démêler l’écheveau.

Moins de quarante-huit heures avec la découverte macabre du corps de la petite fille enfuie dans un sachet plastique et enterré dans une maison en chantier, non loin de chez elle au quartier Baye Deuk, six suspects ont déjà été arrêtés. Jusqu’à hier, ils étaient tous en garde à vue dans les locaux du commissariat de Diamaguène, à Mbour. Parmi les suspects, dit-on, trois sont des membres de la famille du célèbre trafiquant de drogue surnommé ‘’Thialé’’. Il s’agit de sa femme et de ses deux enfants.