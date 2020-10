Arrestation 

L'équipe d'Eagle-Sénégal, en collaboration avec la Direction des eaux et forêt et les éléments de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, a procédé, dimanche dernier, à l'interpellation d'un présumé trafiquant en flagrant délit de détention et commercialisation de perroquets de type sud-américain (Ara ararauna), africain (gris du Gabon), en provenance supposée d'Afrique du Sud et d'Espagne sans permis Cites.

Il n’avait aucun papier d'accompagnement ou de permis d'oiseleur pour les vendre. Selon nos informations, à la suite de la dénonciation du premier individu interpellé, une forte équipe supplémentaire d'une vingtaine de policiers a procédé à une perquisition dans la région de Thiès, chez une personne qui serait supposée avoir commercialisé des animaux issus d’un zoo privé sans autorisation et agréments des eaux et forêts.

Il a été convoqué mardi au commissariat de police, pour établir la vérité sur son lien avec le présumé trafiquant interpellé en flagrant délit et présenter tous les permis Cites des animaux pensionnaires dans son zoo privé.

L'on nous signale aussi que les animaux se portent bien et sont pris en charge par un vétérinaire.