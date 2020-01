Le collectif Noo Lànk a organisé, ce week-end, des séances de sensibilisation des populations sur la hausse du prix de l’électricité. Quinze d’entre eux ont été arrêtés au rond-point Sahm, alors qu’ils distribuaient des flyers.

Encore des arrestations de manifestants ! Ce sont, une fois de plus, de citoyens qui sont contre la hausse du prix de l’électricité. Les ‘’victimes’’ de ce week-end n’ont pas atteint les grilles du palais présidentiel. Tel n’était même pas leur but. Ils étaient à la Médina, au rond-point Sahm plus précisément, pour sensibiliser les populations sur cette augmentation du prix de l’électricité. Ils sont 15 et sont tous membres du collectif Noo Lank dont Aliou Sané, Coordonnateur du mouvement Y en a marre. ‘’Si ces arrestations sont une tentative de nous distraire pour nous faire abandonner notre cause, c’est peine perdue’’, assure l’ancien coordonnateur du mouvement contestataire Fadel Barro, joint par ‘’EnQuête’’.

Dans le même cadre, dans un communiqué de presse, le collectif Noo Lànk déclare : ‘’Si cette privation de liberté serait la contrepartie de l'annulation de la mesure de hausse du prix de l'électricité, évidemment les membres de Noo Lànk sont prêts à payer au prix de leur liberté la délivrance du peuple sénégalais, leur raison d'exister. Mais le collectif Noo Lànk n'acceptera jamais cette double injustice.’’

Fadel Barro, pour sa part, désapprouve le recul de l’Etat de droit au Sénégal ainsi que de la démocratie. ‘’J’interpelle tous les Sénégalais sur le danger qui guette nos libertés de nous opposer, de penser, de ne pas être d’accord, de revendiquer, de refuser des forfaitures’’, prévient Fadel Barro. Il assure que lui et ses camarades n’accepteront qu’un quelconque gouvernant ‘’piétine la démocratie’’. ‘’Nous ne l’accepterons pas. On refuse de vivre cela. Si nous devons y laisser nos vies ou passer le restant de celles-ci en prison, nous le ferons’’, affirme-t-il. Sinon, craint-il, ‘’si personne ne s’oppose, on arrivera à un moment où pour aller aux toilettes, il faut demander la permission. On est devant une poussée autocratique’’.

‘’La police est instrumentalisée’’

En outre, jusqu’hier dans la soirée, les 15 activistes étaient détenus au commissariat central pour participation à un rassemblement illicite non déclaré. Un délit qui n’existerait pas, selon l’ancien coordonnateur de Y en a marre. Encore que, avance-t-il, ‘’ce qu’on a organisé ce week-end n’était pas un rassemblement. On était en groupes de trois. Et je ne vois pas ce qu’il y a d’illicite dans le fait que des citoyens aillent sensibiliser d’autres citoyens sur une question’’.

‘’Ils ne faisaient que distribuer des flyers et parler aux Sénégalais ‘’au même titre que les jeunes de l’APR. Ils nous ont trouvé hier devant le commissariat central distribuant des flyers, comme nous le faisions la veille sans être inquiétés’’, déplore-t-il. C’est pour cela qu’il pense que ‘’la police est instrumentalisée. On l’utilise pour empêcher des citoyens de sensibiliser leurs concitoyens. Dans un Etat de droit, la police encadrerait ces citoyens-là, mais ne va pas les mater, arrêter et manquer de respect’’. Fadel Barro affirme que des policiers ont insulté Thiate au moment de l’arrêter. Ce qui n’est pas normal, fulmine-t-il.

D’ailleurs, les 15 prisonniers ont refusé, une fois au commissariat central, de répondre aux questions des policiers et de signer les procès-verbaux d’audition. Leurs camarades les soutiennent, cela va de soi, et demandent leur libération. ‘’Le collectif Noo Lank dénonce vigoureusement ces harcèlements et ces arrestations intempestifs, et appelle à leur libération immédiate et inconditionnelle. Il exige la libération immédiate et sans condition aucune de tous les camarades arbitrairement arrêtés, la libération totale de Guy Marius Sagna, Ousmane Sarr et Fallou Galass Seck séjournant injustement au Camp pénal depuis bientôt deux mois’’, lit-on dans leur communiqué.

Que feront-ils si ces derniers restent maintenus ? ‘’Nous aviserons le moment venu’’, soutient Fadel Barro.

LISTE DES QUINZE MEMBRES DE NOO LANK ARRETES - Cheikhou Camara (Y en a marre)

- Adja Samir Seck (Petro Team)

- Almamy Talla (Fou Malade) (Y’en a marre)

- Ibrahima Guèye (Frapp)

- Aliou Sané (Y en a marre)

- Pape Gadiaga (Y en a marre)

- Fallou Diagne (Nitu Deug Valeur)

- Mamadou Ndoye (SNP)

- Oumar Touré (Thiat) (Y en a marre)

- Pape Diallo (Y en a marre)

- Seyni Diaby (Frapp)

- Moriba Cissokho (Y en a marre)

- Abdourahmane Samaké (One million)

- Babacar Yabaré (Y en a marre)

- Gabriel (Y en a marre)

- Pape Abdoulaye Touré (SNP)

BIGUE BOB