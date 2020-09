Suite à l’arrestation de l’activiste Pape Abdoulaye Touré, les membres du Front national pour le progrès des étudiants du Sénégal (FNPES) a fait face à la presse, hier, pour exiger sa libération.

Le Front national pour le progrès des étudiants du Sénégal (FNPES), le collectif Noo Lank de Frapp/Ucad et d’autres collectifs d’étudiants qui se disent victimes d’injustice exigent la libération de Pape Abdoulaye Touré, le coordinateur du front. Ce dernier a été arrêté avant-hier devant les portes de l’Ucad, parce qu’il s’apprêtait à rejoindre les bacheliers non-orientés et les étudiants déclarés non éligibles à l’UVS, pour tenir un point de presse. Souleymane Diouf, l’un des porte-paroles du jour, était avec le jeune homme, au moment de son arrestation.

Il déclare : ‘’Pape Abdoulaye Touré n’est pas dans la même situation que nous. Il est étudiant et est même en période d’examen. Il était venu juste pour nous apporter son soutien. On n’était que quatre. Il n’y avait pas de rassemblement.’’ Pour lui, le jeune activiste a été arrêté, juste ‘’parce qu’il se bat pour des causes nobles’’ et parce que c’est lui qui est au-devant de la scène.

Ainsi, à leur tour, ses camarades du FNPES comptent le soutenir jusqu’au bout. Ils menacent de se faire entendre, si Pape Abdoulaye Touré n’est pas libéré ‘’d’ici 72 heures au maximum’’. Et s’il doit mourir, moi je mourrai avec lui’’, crie Souleymane Diouf.

En sus, ils dénoncent les violences que les forces de l’ordre ont exercées sur lui. Le jour des faits, Me Khouraychi Ba, Avocat du jeune étudiant, informait que ‘’Pape Abdoulaye Touré a très mal, il souffre, il claudique, se plaint de douleurs. Le GME aux réflexes infra belluaires est passé par là ! A la police du Point E où l’on vient de lui notifier sa garde à vue pour refus d’obtempérer, rébellion et outrage à agents, il a été dument tenu compte de mes réserves et la décision a été prise de conduire le jeune leader estudiantin à l’hôpital Abass Ndao’’.

Le Front national pour le progrès des étudiants du Sénégal (FNPES) qui exige que les bavures policières cessent, considère l’Etat du Sénégal comme responsable de ces dernières. Selon le front, ‘’le commissariat de Point E n’a pas respecté les recommandations du procureur général qui a sorti une note pour demander aux commissaires de police ‘’de respecter la dignité humaine. Parce que depuis quelques mois, les plaintes qu’il a reçues pointent du doigt ces policiers qui bafouent les libertés individuelles’’.

Depuis plusieurs mois, le Front national pour le progrès des étudiants du Sénégal (FNPES) se bat pour améliorer la situation de 1 348 bacheliers qui ont réussi au Bac en juillet 2019 et qui ne sont pas orientés jusqu’à présent. Il réclame aussi l’attribution d’ordinateurs aux étudiants déclarés non éligibles à l’UVS et s’intéresse à la situation des étudiants de l’Institut supérieur professionnel (Isep) de Diamniadio et de ceux orientés dans le privé.

BABACAR SY SEYE