Les syndicats membres du G20 ont décrété une grève de 24 heures ce lundi. Ils réclament la libération immédiate de leur camarade et secrétaire général du Cusems/A, Dame Mbodji.

Le G20 déplore ‘’l’arrestation arbitraire‘’ de Dame Mbodj, Secrétaire général du CUSEMS /A et ancien coordonnateur national du G20. ‘’Nous avons appris avec consternation l’arrestation arbitraire ce samedi 27 février 2021 de notre frère, collègue enseignant Dame Mbodj. Arrestation survenue à la place de l’Indépendance en compagnie d’autres compatriotes, alors qu’ils cherchaient à manifester pacifiquement. D’autres collègues, ailleurs, ont été arrêtés, sans respect et de manière humiliante, devant leurs élèves, pour des motifs inexplicables’’, dénonce l’Intersyndicale.

Devant cet état de fait, la plénière des secrétaires généraux et plénipotentiaires du G20 a décrété une grève de 24 heures, ce lundi 1er mars. Elle décide aussi de la déclarer ‘’journée noire’’. Le G20 exprime toute sa compassion et sa solidarité au camarade secrétaire général Dame Mbodj, ainsi qu’à tous leurs collègues enseignants détenus pour les mêmes raisons. Il appelle tous les enseignants et enseignantes, à travers toutes les coordinations départementales et régionales, à la mobilisation pour faire libérer leurs collègues et camarades, et pour exiger le respect des droits de jouir des libertés d’expression et de manifestation pacifique consacrée par la charte fondamentale obtenues de haute lutte par les différentes générations.

Les syndicats membres du G20, tout en réaffirmant leur indépendance totale, leur impartialité et leur neutralité indéfectibles vis-à-vis des différentes chapelles ‘’politiciennes‘’, dénoncent fermement ces arrestations arbitraires et abusives exercées contre des citoyens, en général, contre les collègues enseignants, en particulier, et qui constituent des signaux inquiétants de recul des droits acquis depuis belle lurette.

Ainsi, les syndicats membres du G20 exigent la libération sans délai et sans condition de leur collègue et camarade Dame Mbodj et de tous les enseignants qui sont dans les lieux de détention arbitraire. Ils s’inquiètent des ‘’conséquences de ces entraves répétées aux libertés individuelles et collectives sur la stabilité, la paix sociale et de la sécurité des citoyens et de leurs biens, sur l’étendue du territoire national’’.

Le G7 n’exclut pas de rejoindre la lutte

Même son de cloche chez le secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal/A, joint par ‘’EnQuête’’. ‘’On empêche aux gens d’exprimer les opinions, que ce soit Dame ou les autres. Sur les principes, nous sommes contre toute arrestation ; nous les dénonçons et nous sommes en train de prendre toutes les informations, pour voir dans quelles mesures les argumenter et peut-être les rejoindre dans la lutte, parce que nous n’avons pas tous les éléments’’, fait-il savoir. Le syndicaliste renseigne qu’ils ont dénoncé, la semaine dernière, la convocation et l’arrestation de certains enseignants.

‘’Nous avons dénoncé ce qui s’est passé à Cabrousse et certains enseignants comme Samba Bathily, à Ziguinchor, qui a été convoqué arbitrairement à la police, soi-disant qu’il organisait des nervis. Nous n’acceptons pas que l’on vienne dans les écoles emmener les enseignants’’. Abdou Faty fustige les incursions de la police dans l’école. Il insiste sur la confiscation des libertés. ‘’Nous n’accepterons pas la confiscation des libertés. Si on a d’amples informations, nous prendrons nos responsabilités’’, dit-il.

AIDA DIENE