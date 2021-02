La vague d’arrestations liée à l’affaire Ousmane Sonko vs Adji Sarr se poursuit. Hier, une militante du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricain (Frapp), Fatima Mbengue, a été arrêtée une deuxième fois en l’espace de quatre jours.

La jeune dame convoyait, comme la dernière fois, le repas à leurs camarades arrêtés le 8 février dernier. Le Frapp dénonce une fois de plus cette ‘’chasse à l'homme entreprise par la dictature de Macky Sall’’.

‘’Apporter à manger à des détenus devient (…) un ‘délit de trouble à l'ordre public’ passible d'une arrestation et garde à vue. Le peuple mobilisé doit retourner contre lui ces paroles de Macky Sall, opposant, en date du 19 juin 2011 contre la répression et les atteintes liberticides aux libertés et droits du président Wade : La confrontation avec le pouvoir est inévitable et l'armée devra prendre ses responsabilités aux côtés du peuple’’, demande Frapp. Ses membres exigent la libération de toutes les personnes arrêtées ces derniers jours et invitent les Sénégalais à la résistance face au ‘’complot contre la démocratie, les libertés, la République, les droits économiques et sociaux’’.

L'épouse de l'administrateur du Pastef, Biram Souley Diop, Patricia Mariame Ngandoul, et le patron de cette formation politique dans la région de Dakar, Abass Fall, ont vu leur garde à vue prolongée par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles, alors qu'ils y ont déjà fait plus de 48 heures. Selon nos informations, ils y sont pour des nécessités d'enquête. A ce stade, on vise contre eux les délits de destruction de biens appartenant à autrui et d’atteinte à la sûreté de l'Etat.