Poussé vers la sortie par Arsenal depuis plusieurs années, le milieu offensif Mesut Özil (31 ans, 23 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2019-2020) va-t-il enfin quitter les Gunners cet été ? En tout cas, le club londonien va tout faire pour ! Ce dimanche, le Daily Mirror affirme en effet que le récent vainqueur de la FA Cup est prêt à verser un dédommagement financier à l’Allemand si celui-ci accepte de renoncer à sa dernière année de contrat et à son salaire XXL

estimé à 18,5 millions d'euros annuels. En versant 11 M€ à Alexis Sanchez pour qu’il fasse une croix sur ses deux dernières années de contrat et s’engage à l’Inter Milan, Manchester United a visiblement fait des émules… Reste à savoir si le champion du monde 2014, pas pressé de se trouver une porte de sortie, se montrera ouvert quant à cette perspective.