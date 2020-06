En discussion avec Arsenal pour prolonger son contrat qui expire en 2021, Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans, 26 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) a mis la pression sur ses dirigeants. Un message parfaitement reçu par le manager Mikel Arteta, apparemment d’accord avec son attaquant.

"C'est à nous de lui faire sentir que c'est le bon endroit pour avancer dans sa carrière, a réagi le coach espagnol dans des propos relayés par l’Evening Standard. Pour cela, il doit se sentir estimé, il doit sentir qu'il nous appartient et qu'on le veut.

Ensuite, il doit vraiment penser que nous pouvons faire évoluer ce club comme nous le voulons et qu'il sera un joueur clé de ce projet." "Je suis très content de ses performances et de son comportement. Je pense que j'ai une excellente relation avec lui, on peut discuter de beaucoup de choses face à face. En ce qui me concerne, je crois qu'il est très heureux au club, a estimé le technicien.

(...) Nous avons beaucoup de discussions avec Pierre, sa famille et son agent. Je suis assez confiant quant à nos chances de parvenir au bon accord pour toutes les parties." En cas de désaccord, les Gunners accepteront sans doute de transférer l’international gabonais cet été pour éviter un départ libre l’année prochaine.