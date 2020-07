Sous contrat jusqu'en 2021 avec Arsenal et donc à l'avenir forcément incertain, Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans, 32 matchs et 20 buts en Premier League pour la saison 2019-2020) ne marquera sans doute pas l'histoire des Gunners comme l'a fait Thierry Henry. Mais le Gabonais a le mérite de marcher sur les traces du Français grâce à son but contre Leicester (1-1), mardi en Premier League.

En faisant trembler les filets peu avant la demi-heure de jeu face aux Foxes, l'ancien Stéphanois a effectivement inscrit son 20e but de la saison en championnat, lui qui en avait marqué 22 lors de l'exercice précédent. Du jamais vu à Arsenal depuis Henry, qui a réussi à dépasser la barre des 20 réalisations en PL cinq fois de suite entre 2002 et 2006.