D'après les informations du journal britannique The Independent, Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans, 44 matchs et 29 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) va bel et bien prolonger son contrat avec Arsenal dans les plus brefs délais. Entre le club londonien et son attaquant, l'accord serait total et le Gabonais va signer un nouveau bail sur trois ans ! Les Gunners veulent choyer leur capitaine.

Ainsi, quand un salaire annuel de 14,5 M€ était à l'origine évoqué, l'ancien de Dortmund devrait finalement gagner plus et devenir le joueur le mieux payé du club devant Mesut Özil et ses 18 M€ annuels. Ne reste plus qu'à attendre l'officialisation, mais les Londoniens ont su convaincre sportivement et financièrement leur leader offensif.