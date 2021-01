Recruté pour 80 millions d'euros à l'été 2019, Nicolas Pépé (25 ans, 20 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) déçoit énormément avec Arsenal. L'ancienne gloire des Gunners, Alan Smith (1987-1995), a glissé un tacle à l'ailier ivoirien. "Nous ne savons pas vraiment à quel point Pépé peut devenir bon.

Il a été recruté pour une somme indécente et n’a pas encore prouvé qu’il peut reproduire sa forme lilloise en rouge et blanc. Pour aller plus loin, il faut se demander, en regardant le langage corporel, à quel point le garçon veut réussir. Il semble être désintéressé", a fait remarquer l'ex-buteur britannique pour le London Evening Standard. L'ancien Lillois va sérieusement devoir mettre le bleu de chauffe dans les prochains mois.

…Özil prêt à tout pour partir

Mis au placard par Mikel Arteta, Mesut Özil (32 ans) devrait quitter Arsenal lors de ce mercato hivernal pour rejoindre Fenerbahçe, avec qui il s'est mis d'accord sur un contrat de trois ans et demi (voir ici).

Mais selon les informations du Sun, le milieu offensif ne compte pas faire une croix sur ses six derniers mois de (juteux) salaire chez les Gunners... Avec un salaire annuel estimé à 18,5 M€, Özil attend encore plus de 9 M€ de la part des Gunners jusqu'au terme de la saison. Mais le champion du monde 2014 aurait trouvé une solution pour faciliter son départ d'après le tabloïd britannique. En effet, l'Allemand aurait proposé à Arsenal d'étaler ses six mois de salaire restants... sur deux ans et demi. Les Gunners lui verseraient ainsi environ 75 000 € par semaine jusqu'à l'été 2023. Deal ?