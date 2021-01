A l’occasion de la Journée internationale de l’éducation et dans le cadre de ses projets financés dans le domaine de l’éducation inclusive, l’Agence italienne de coopération pour le développement a choisi l’art urbain, en particulier le graffiti, ‘’pour véhiculer l’image d’une société inclusive dans laquelle chaque individu a son propre rôle et peut exprimer au mieux ses potentialités’’. L’objectif du projet est de renforcer le potentiel de l’art comme levier social pour la transmission, la responsabilisation et la sensibilisation.

Vu la dimension socio-culturelle du graffiti, ces fresques murales ressortent ‘’l’importance d’éduquer la société sénégalaise au respect des différences, à la promotion d’une culture inclusive dans laquelle chacun, y compris les personnes en situation de handicap, peut s’épanouir, réaliser ses propres rêves et apporter une valeur ajoutée à sa communauté du point de vue économique’’.

Pour la réalisation du projet, trois artistes que sont Docta, Zeinixx et Undugraffiti ont ‘’représenté et immortalisé’’ sur des murs de la Médina, des Parcelles-Assainies et de Yeumbeul des personnages et des scènes pour véhiculer le message de ‘’l’inclusion des personnes en situation de handicap’’.