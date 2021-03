La suspension du journal togolais "L'Alternative" par la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC) est considérée par Article 19 comme ‘’une atteinte à la liberté de la presse et au droit à l'information’’.

‘’Article 19 demande à la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC) au Togo de reconsidérer sa décision de suspension du journal bihebdomadaire "L'Alternative" pour quatre mois, l'accusant de publier de fausses informations sur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière.

Le 2 février 2021, le journal "L'Alternative" a publié un article accusant le ministre de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme foncière d'être un "faussaire au sein du gouvernement", affirmant qu'il a utilisé la fraude en tant qu'administrateur des biens d'une famille appartenant à un riche défunt commerçant. Le lendemain de la publication, le ministre a porté plainte et a accusé "L'Alternative" et son directeur de publication de diffamation et d'atteinte à son honneur’’, renseigne un communiqué d’Article 19.