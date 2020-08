Le monde des arts est sans doute le plus affecté par la crise sanitaire du coronavirus. C’est ce qui a ainsi poussé la Coalition des acteurs de la musique à adresser une lettre ouverte au chef de l’Etat du Sénégal afin de lui faire part de leur situation. La note signée par, entre autres, le président de l’Association des métiers de la musique, Daniel Gomes, du directeur de Urban Culture Consulting, Didier Awadi, du président de la Coalition des instrumentistes de musique du Sénégal Khalilou Cissé, rappelle qu'à ce jour, aucune redevance pour copie privée n'a été reversée aux ayants droit, malgré le travail accompli par la commission suite à la signature des décrets d’application. Les signataires indiquent, en outre, que la Mutuelle de santé des artistes ne saurait endiguer, à elle seule, ‘’toute la misère des artistes et autres professionnels de notre secteur informel’’.

Dans la lettre, les artistes renseignent que, sur les 3 milliards alloués à la culture, 50 % de cette somme était destinée à 11 816 artistes et auxiliaires du sous-secteur, représentant un appui moyen de 127 148 FCFA par personne après 4 mois d’inactivité, soit l’équivalent d’un cachet moyen de 1 059 F CFA par jour et par travailleur du spectacle vivant. ‘’Pendant que vous vous apprêtez à proposer un texte de loi sur le statut de l’artiste, notre calvaire est prolongé de 3 mois, portant ainsi à 8 mois l’arrêt de nos activités professionnelles, sans concertation et considération pour les travailleurs que nous sommes’’, regrettent les membres de la coalition.

...Toujours dans leur lettre de dénonciation, les artistes fustigent la manière dont ils sont perçus dans la communication gouvernementale. Ils n’apprécient pas, disent-ils, d’être vus comme les responsables des malheurs qui frappent le Sénégal au point d'en être stigmatisés. ‘’Certains artistes et autres professionnels de la culture, qui ont fait la fierté et la joie de la population sénégalaise, en sont à tendre la main pour la dépense quotidienne. Des artistes et autres professionnels de la culture sont menacés effectivement d’expulsion pour défaut de paiement de loyers depuis mars 2020.

Monsieur le Président de la République, si vous ne saviez pas tout ça, permettez-nous de vous dire qu’à ce rythme, le monde des arts amorce une lente agonie et il sera très difficile de nous sauver. En effet, quel que soit le remède, il sera trop tard pour les arts et les artistes’’, avertissent les membres de la coalition. Aujourd’hui, tout ce qui les préoccupe, disent-ils, est de retrouver leur dignité. Les artistes rappellent ainsi qu’ils ont toujours été disponibles quand l’Etat avait besoin d’eux afin pour mener de grandes campagnes de sensibilisation nationales. ‘’Aujourd’hui, l’Etat doit se rendre disponible pour nous défendre en commençant par nous écouter : nous écouter non pas jouer et chanter, car les cœurs ne sont pas à la fête, mais nous écouter proposer des solutions de sortie de crise pour notre secteur’’.