L’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP) a reçu hier de l’Union européenne un don en matériel logistique d’un montant de 155 320 000 F CFA, a constaté l’APS. Ce don, acquis dans le cadre du programme de la Sensec financé par l’UE, vise à renforcer les capacités des forces de sécurité intérieures. Il est composé de 7 véhicules pick-up, 34 motos, 20 vélos tout-terrain et 150 torches. Selon Donota Panczyc, Cheffe de la coopération de l’UE au Sénégal, ce don qui s’articule autour des trois axes, va renforcer les moyens mis pour la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la gestion et sécurité des frontières et la gouvernance du secteur de la sécurité.

’’L’appui à l’ASP fait partie de l’axe 3 du programme Sensec, concernant la gouvernance des forces de sécurité intérieures’’, a-t-elle précisé. Selon elle, cet appui s’avère aujourd’hui encore plus pertinent, en tenant compte des défis auxquels sont confrontées les forces de sécurité intérieures comme conséquence de la crise sanitaire. ’’En effet, cette tâche est devenue encore plus lourde et compliquée au cours de 2020, à cause des mesures à respecter liées à la crise sanitaire, notamment le respect du couvre-feu et de l’interdiction de rassemblements’’, a-t-elle dit.

... Madame Panczyc a encore souligné que dans ce contexte, l’ASP joue un rôle majeur afin d’assister les forces de sécurité intérieures dans l’exécution de certaines de leurs tâches. Le directeur général de l’ASP, Birame Faye, a, pour sa part, indiqué que grâce à cet important lot de matériel, son service va pouvoir assurer dans des conditions optimales de travail ses missions en matière de sécurité. ’’Ce don qui vient à son heure nous permettra aussi, dans une large mesure, d’entamer résolument le processus de mise en œuvre de 15 contrats locaux de sécurité et de 15 comités départementaux de prévention et de lutte contre la délinquance, pour l’année 2021’’, a-t-il dit.

Il a souligné que cet appui logistique, ’’de haute portée symbolique’’, vient renforcer le dispositif sécuritaire de l’ASP pour la protection des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire national. Cette remise de matériel s’inscrit dans la continuité du Programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’Union européenne (Sensec-UE) qui vise à prévenir et à réduire les facteurs de déstabilisation pour préserver le développement du Sénégal. Avec un budget de 10 millions d’euros, soit 6 milliards 550 millions F CFA, ce programme comprend trois composantes : lutte contre le crime organisé et le terrorisme, contrôle et surveillance des frontières, appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieure, indique un communiqué transmis à l’APS.