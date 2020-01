Assane Dièye a comparu, hier, devant le tribunal des flagrants délits, pour avoir escroqué à la fois une commerçante et la Sonatel.

Avec cinq sociétés et plus de 30 comptes bancaires à son nom, Assane Dièye, qui se fait passer pour un opérateur économique, n’est pas vraiment méconnu des fichiers de la police. Pourtant, il a comparu devant les tribunaux, à quatre reprises, pour des affaires similaires et a toujours bénéficié de la relaxe.

Mais, cette fois-ci, il risque gros, si le tribunal suit le réquisitoire du parquet qui a écarté la peine avec sursis. En effet, le prévenu a été mis en rapport avec la dame Sy par un certain Dany. Elle lui a alors vendu des dattes d’une valeur de 4 millions 900 mille F Cfa. En contrepartie, Mme Sy a reçu de la part de son acheteur deux chèques qu’elle devait présenter à la banque 10 jours plus tard. Une fois à l’agence, dans l’espoir d’entrer en possession de son dû, il lui a été notifié que ce compte est fermé. Son conseiller réclame 10 millions en guise de réparation pour préjudices subis.

Pour ce qui est de la Sonatel, son représentant, El. H. Abdoulaye, a expliqué que le prévenu s’est présenté, en 2018, à l’agence pour acheter des téléphones. ‘’Il en a pris six les plus chers d’un montant de 4 millions 427 mille francs et nous a remis des chèques qui, jusque-là, n’ont pu être encaissés, puisqu’on nous a fait savoir que le compte a été clôturé’’.

C’est ainsi que la Sonatel a déposé une plainte au niveau de la Division des investigations criminelles (Dic). Le prévenu a reconnu les faits et remis une avance d’un million. La partie civile réclame les 3 millions 427 mille restants de la somme.

Hier, Assane a répondu devant la juridiction des flagrants délits des chefs d’escroquerie et d’émission de chèque sur un compte clôturé. Il a réfuté les charges. Cependant, il a reconnu devoir de l’argent aux deux parties civiles et tenté de se dédouaner, en évoquant sa mort supposée. ‘’La banque a pensé que j’étais décédé, c’est pour cela qu’ils ont clôturé mes comptes’’.

Pour la représentante du parquet, il n’y a aucune circonstance atténuante. ‘’C’est un habitué des faits. Il a toujours bénéficié de relaxe. Il ne peut donc pas mesurer la gravité de ses agissements. Il pense même pouvoir escroquer notre tribunal’’, a-t-elle martelé, avant de requérir une peine d’emprisonnement ferme de 2 ans.

La défense a, elle, plaidé la relaxe pour l’escroquerie et sollicité une application bienveillante de la loi, pour le délit d’émission de chèque sur un compte fermé.

Le délibéré sera rendu le 8 janvier.

FAMA TALL