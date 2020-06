Après 24 heures de garde à vue à la Sûreté urbaine de Dakar, Assane Diouf a été déféré, hier, au parquet de Dakar. En effet, après son face-à-face avec le procureur, il a bénéficié d'un retour de parquet et a passé la nuit d’hier au commissariat central de Dakar, en attendant un autre tête-à-tête avec le maître des poursuites.

Connu pour ses interventions incendiaires, l’activiste a été interpellé, avant-hier, en début de matinée, chez lui à Sam Notaire, à Guédiawaye, par les limiers de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, sur ordre du procureur de la République.

Ceci fait suite à son live, la veille, sur son compte Facebook, très critique à l’endroit du régime. Il s’y insurgeait contre la pénurie d’eau à Dakar et sa banlieue, ce week-end, de l’Etat et son gouvernement. Son interpellation a été très musclée, car il a refusé d’ouvrir la porte à ses visiteurs qui lui ont pourtant décliné leur identité, en présentant leurs cartes à travers les grilles de sa fenêtre, comme l’atteste une vidéo qui a fait le tour de la toile. Et comme à ses habitudes, il s’en est pris au chef de l’Etat.