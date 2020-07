Hier, Pape Souleymane Sagna a comparu devant la chambre criminelle, pour diverses accusations dont assassinat. Le procureur a requis la réclusion criminelle à son encontre. Le verdict sera rendu le 28 juillet prochain.

Seize ! C’est le nombre de coups de couteau que Pape Souleymane Sagna a asséné à son amant de nationalité chinoise, Sun Tchun, communément appelé ‘’James’’. Le défunt, qui était également son employeur, s’est vidé de son sang non loin de la station de Bel-Air. La victime et son bourreau entretenaient une relation amicale qui a évolué. Il ressort du procès-verbal que leur première fois, c’était chez James. Après leurs ébats, son partenaire lui avait offert un million. Souleymane avait également, lors de l’enquête, reconnu l’avoir fait avec son amant dans des hôtels à Saint-Louis et encore en Casamance. L’accusé avait, en réalité, reconnu toutes les charges retenues contre lui à l’enquête préliminaire, mais également devant le juge d’instruction.

Les faits se sont déroulés courant 2015. Le mis en cause avait reconnu avoir voulu mettre fin aux chantages de James, en apportant un couteau de commando qu’il avait acheté au préalable au marché de Colobane. En fait, James s’est senti trahi, quand Souleymane s’est marié avec Bineta Mané, et a fait savoir à son patron qu’il avait tourné la page et n’allait plus pouvoir entretenir de rapports sexuels avec lui. James a eu du mal à avaler cette pilule et le menaçait constamment de tout dévoiler.

Hier, Pape Souleymane Sagna a complètement changé de version, devant la chambre criminelle. Répondant des charges d’assassinat, de vol, de blanchiment de capitaux et d’actes contre-nature, il est revenu sur les faits, sans convaincre : ‘’Ce soir-là, il m’a appelé pour m’annoncer un incendie chez lui et m’a demandé de rappliquer. J’ai, sur le champ, pris un taxi pour le rejoindre. Une fois à Kapa, je l’ai appelé et il m’a dit qu’il était à la station de Bel-Air. Une fois sur place, il m’a dit qu’il attendait les sapeurs-pompiers. Il m’a invité à monter dans sa voiture et il a avancé pour se garer quelques mètres dans le noir.’’ L’accusé de poursuivre : ‘’Il a parlé au téléphone pendant des minutes, puis il a commencé à me caresser la cuisse. J’ai enlevé sa main, mais il a recommencé. Il a posé sa main sur mes parties intimes ; je l’ai sommé d’arrêter. Grâce aux phares d’un véhicule qui roulait dans le sens inverse, j’ai vu qu’il brandissait un couteau. Je lui ai tordu le bras et retourné l’arme contre lui pour lui asséner un coup à l’épaule’’, a soutenu l’accusé. Souleymane a ajouté avoir repris le couteau et lui a donné d’autres coups sans compter, avant de sortir du véhicule et prendre un taxi pour rentrer chez lui.

Déclarations que le président de la chambre a trouvé boiteuses : ‘’Il habite Bel-Air et quand il a un incendie chez lui, c’est à toi, qui habite Rufisque, qu’il fait appel ?’’, a-t-il interrogé l’accusé. Ce dernier de répondre : ‘’J’étais son seul ami.’’ Pour ce qui est du vol, il a nié les faits, même si Thérèse, la femme de ménage, l’avait une fois surpris dans la chambre de James. Souleymane a expliqué que son patron l’avait envoyé chez lui pour qu’il y récupère un sac. Or, il ressort de l’enquête qu’il lui avait volé les sommes de 4 millions, 800 et 90 mille. Pis, il s’était engagé à tout rembourser. L’inculpé avait également confessé qu’il avait acheté avec cet argent un scooter de marque Tmax qu’il a conduit pendant un moment, avant de le revendre pour acheter un taxi qui lui versait 49 mille francs chaque semaine. Mais, à la barre, il s’est récusé et soutenu que le taxi lui a été confié par James.

Son conseil, Me Ousseynou Ngom, a sollicité de disqualifier l’assassinat en coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans avoir l’intention de la donner et la relaxe pour les autres chefs, là où le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité.

L’affaire est mise en délibéré et le jugement sera rendu le 28 juillet.

Fama Tall