Awa Diouf, la dame accusée d’avoir tué sa fille, a passé hier sa première nuit à la prison de Diourbel. Le dossier a été confié au juge d’instruction du 1er cabinet. La présumée meurtrière sera jugée en audience de chambre criminelle.

Awa Diouf a été inculpée et placée sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du 1er cabinet du tribunal de grande instance de Diourbel. Elle devra répondre du délit d’assassinat sur sa fille Khady Dolly, survenu à Mbafaye Refane, dans le département de Bambey, le 31 août passé. Après son face-à-face avec le juge d’instruction, en présence des avocats Mes Serigne Diongue et Cheikh Ngom, commis d’office pour l’assister, la dame a été envoyée à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Elle sera jugée par le tribunal de grande instance de Diourbel siégeant en chambre criminelle.

La veille, elle avait bénéficié d’un retour de parquet, parce que le juge voulait se conformer au règlement 5 de l’UEMOA qui dispose qu’il faut la présence d’un avocat, s’il faut interroger un prévenu pour des faits criminels. Ce faisant, hier, il a commis d’office les deux avocats cités plus haut, pour assister l’accusée.

Pour rappel, Awa Diouf est poursuivie pour avoir assassiné sa fille Khady Dolly, âgée 19 ans et enceinte de 5 mois, au moment des faits. Après avoir commis son acte barbare, elle s’était réfugiée à Mbour. C’est dans cette ville qu’elle a été cueillie par les pandores qui l’ont ensuite acheminée, le 2 septembre, à la brigade de gendarmerie de Bambey. Au terme de la garde à vue, elle avait été déferrée au parquet de Diourbel.

Awa Diouf aurait fait des aveux, lors de l’enquête préliminaire. Des sources renseignent qu’elle aurait avoué aux pandores avoir étranglé sa fille, de peur qu’elle ne jette le déshonneur sur sa famille sise au village de Mbafaye Refane, dans la commune de Refane, une localité du département de Bambey.

Boucar Aliou Diallo