La deuxième session de la chambre criminelle s’est ouverte, hier, sur l’assassinat de Khady Sèye, le 2 novembre 2019. L’accusé a avoué et a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

‘’Avec ma sœur, j’aurais agi de la même façon’’. En prononçant ces mots, l’accusé Cheikhouna Diop a laissé, hier, pantois son avocat. Maitre Serigne Diongue a d’ailleurs déclaré avoir été déboussolé quant à la stratégie de défense qu’il allait élaborer pour sauver le prévenu, parce que ce dernier, dans le box des accusés, souriait comme si l’acte qu’il avait commis n’était pas grave. L’avocat s’est dit convaincu que la place de Cheikhouna n’est pas en prison, mais qu’il a besoin ‘’plutôt d’une assistance psychiatrique et psychologique. Il ne sera qu’un fardeau pour les gardes pénitenciers’’.

Sa demande n’a pas été satisfaite, puisque le juge a reconnu Cheikhouna Diop coupable d’assassinat et l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a aussi alloué à la partie civile, représentée par Amar Seck, la somme de 20 millions de nos francs.

Au prononcé du verdict, Cheikhouna Diop est resté zen, comme si la sentence prononcée à son encontre le laissait de marbre. Il n’a rien regretté. D’ailleurs, lors des débats d’audience, l’ancien maçon et marchand ambulant, habillé d’un tee-shirt bleu et d’un jean noir, avait adopté la même posture. Il avait même poussé le bouchon jusqu’à dire que ‘’la victime l’aimait, mais que lui ne l’aimait pas’’.

Revenant sur le mobile de cet assassinat commis le 2 novembre 2019, Cheikhouna Diop a laissé entendre qu’il voulait se défendre contre la regrettée Khady Sèye qui avait brandi un couteau contre lui et voulait le poignarder. Faux, lui ont rétorqué le mari et l’oncle de la feue Khady Sèye que Cheikhouna Diop a assassiné froidement, en lui plantant huit coups de couteau sur des parties vitales. Son oncle, Amar Seck, qui a vu la victime avant le lavage mortuaire, a confié : ‘’Ce qui m’a le plus chagriné, c’est lorsque j’ai vu qu’il l’avait poignardée au niveau du cou.’’

A la barre, le mari n’a pu contenir ses larmes devant le bourreau de sa femme qui est morte dans des conditions très atroces. Décrivant la scène, Aly Ciré Ndiaye, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel, a déclaré : ‘’Khady Sèye a couru pour être sauvée, avant de s’affaler devant la maison qui fait face, inerte et morte. Cheikhouna a bien choisi son heure, les circonstances et le jour.’’ Il a qualifié Cheikhouna Diop de quelqu’un de nuisible à la société.

Pour la peine, il a réclamé la réclusion criminelle à perpétuité et le paiement de 20 millions de francs CFA. La même demande a été faite par Me Assane Dioma Ndiaye, avocat de la partie civile.

Boucar Aliou Diallo