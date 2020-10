L'hémicycle a procédé, hier, à la mise sur pied d'un nouveau bureau. Des changements ont été opérés, avec le remplacement de Moustapha Cissé Lo par Abdou Mbow au poste de 1er vice-président.

L’Assemblée nationale a renouvelé son bureau. Il a été installé hier, à l’occasion de l’ouverture de la session ordinaire unique de l’année 2020-2021. Ainsi, l’ex 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo, a été remplacé à ce poste par Abdou Mbow. Il sera renforcé par sept autres vice-présidents. Il s’agit, par ordre de numérotation, de Yetta Sow, Cheikh Tidiane Gadio, Aissatou Sow Diawara, Abdoulaye Makhtar Diop, Ndèye Lucie Cissé, Alé Lo et Yaye Mané Albis.

Pour les secrétaires élus, le nouveau bureau enregistre l’élection de : Nicolas Ndiaye, Sira Ndiaye, Mamadou Diaw, Aminata Gueye, Mouhamed Khoureichi Niass et Ndèye Fatou Diouf. Les postes de questeur reviennent respectivement à Daouda Dia et Awa Niang, alors que les présidents de groupe parlementaire maintiennent leur siège. Il s’agit de : Aymerou Gningue, pour la majorité Benno Bokk Yaakaar. Il sera secondé par Adji Diarra Mergane. Et le groupe de l’opposition Liberté et démocratie continue d’être dirigé par Cheikh Mbacké, secondé par Mamadou Diop.

A la fin de l’élection, le président de l’institution parlementaire est, dans un discours, revenu sur le contexte de l’ouverture de cette nouvelle session ordinaire marquée par les inondations et la Covid-19. Moustapha Niasse a, à cet effet, invité ses collègues parlementaires à observer une minute de silence à la mémoire des victimes de la pandémie et des inondations. Il a, en ce sens, rappelé qu’une mission d’information portant sur le Plan décennal de lutte contre les inondations (PDLI) est en cours, avec une feuille de route appropriée, qui tient compte de tous les aspects liés à l’évaluation, à l’exécution des travaux et au rôle de chaque acteur, à quelque niveau qu’il se situe.

‘’La situation et nos mandants exige de nous un engagement lucide, granitique, serein et responsable, pour nous placer à la hauteur que requièrent les urgences du moment. Nous devons nous évertuer à mener à bien nos missions, toutes nos missions, en poursuivant notre coopération naturelle avec le pouvoir Exécutif et Judiciaire pour, solidairement, dans le prolongement de l’élan patriotique qui a pris forme avec la survenue de la pandémie de la Covid-19, nous employer à garantir le succès du Plan de résilience économique et sociale (Pres) et du Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP 2A)’’, a indiqué le leader de l’Alliance des forces de progrès (AFP).

Modernisation de l'Assemblée nationale

Moustapha Niasse renseigne, en outre, que l’Assemblée nationale est en train de participer activement, avec divers parlements de toutes les régions de l’Afrique, à la campagne internationale pour l’annulation de la dette de l’Afrique, conformément, dit-il, à l’engagement des pouvoirs exécutifs, notamment avec l’appel lancé à cet effet par le président Macky Sall et relayé à l’échelle de la planète. ‘’C’est le lieu d’adresser nos chaleureuses félicitations et nos encouragements fraternels à l’honorable député Cheikh Tidiane Gadio, 3e Vice-Président de l’Assemblée nationale, que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) vient de nommer envoyé spécial, pour une mission précise, temporaire et cadrée, auprès de nos frères et sœurs de la République du Mali’’, se réjouit-il.

Par ailleurs, le président de l’Assemblée nationale n’a pas manqué d’évoquer la modernisation de l’hémicycle ainsi que l’amélioration des conditions de travail des députés et des personnels administratifs. Il renseigne, à ce propos, que dans le cadre de la diplomatie parlementaire, des dossiers liés à la rénovation de l’hémicycle et à l’accroissement de l’utilisation du numérique sont en train d’être gérés avec des partenaires qui font confiance au Sénégal et à son institution parlementaire. ‘’Je dois dire à haute et intelligible voix que le chef de l’Etat et son gouvernement prêtent assistance à l’Assemblée nationale, avec promptitude et efficacité, pour la réalisation de ces projets’’.

