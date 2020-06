Assemblee nationale

La Conférence des présidents de l’Assemblée nationale a rencontré, hier, les membres du Comité national de gestion des épidémies. La rencontre entre dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale et de l’évaluation des politiques publiques, conformément aux prérogatives de l’Assemblée nationale.

Ainsi, la Conférence des présidents a profité de cette occasion pour échanger avec la directrice générale de la Santé, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, sur les questions concernant la propagation du virus, le comportement des Sénégalais face à la pandémie, les dernières statistiques, la situation présente et les perspectives.

...Moustapha Niasse a aussi plaidé pour le renforcement de la communication, par une sensibilisation méthodique, ciblée, qui tienne compte du profil des locuteurs et de celui des destinataires pour freiner la propagation du virus.

La Conférence des présidents a également encouragé l’action des leaders d’opinion, des diverses associations et corporations, et suggéré de mettre davantage l’accent sur la communication de proximité, avec le déplacement des équipes, aussi bien dans le milieu urbain que dans le monde rural. Pour rappel, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale est composée du président de l’Assemblée nationale, des vice-présidents, du président du groupe parlementaire de la majorité, du président du groupe parlementaire de l’opposition, du représentant des non-inscrits et des présidents des commissions permanentes.