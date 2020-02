Désigné, hier, nouveau secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’Assemblée nationale, à l’issue d’un vote, Djibril Sall a été officiellement installé par le secrétaire général adjoint de la CNTS de Mody Guiro.

Le Syndicat des travailleurs de l’Assemblée nationale a un nouveau secrétaire général. Il s’agit de Djibril Sall qui a été élu, hier, à l’issue du 2e Congrès de ladite organisation syndicale. Il succède à Mouhamed Ndongo.

A peine élu, le nouveau secrétaire général du STAN appelle à l’union et à la solidarité de tous les travailleurs ; ceux qui ont voté pour lui comme ceux qui ont voté pour son challenger. ‘’Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à notre victoire, en votant en ma faveur et, par la même occasion, rassurer ceux qui ont porté leur choix sur l’autre candidat’’, a-t-il d’emblée déclaré. Estimant que les travailleurs de l’Assemblée nationale constituent une grande famille unie, il appelle à une implication de tout le monde pour une meilleure prise en charge de leur plateforme revendicative.

Djibril Sall dit être conscient de l’ampleur du travail qui l’attend. ‘’Je m’efforcerai de prendre en compte vos préoccupations pour qu’ensemble, nous les portions auprès des autorités afin de répondre, au mieux, aux attentes de l’ensemble des travailleurs’’, soutient-il. Sous son règne, il promet d’ores et déjà de réinstaurer l’arbre de Noël pour les enfants des travailleurs, la confection des tenues pour la Fête du travail et les colonies de vacances.

Le secrétaire général sortant, M. Mohamed Ndongo, a lui dressé le bilan de sa gestion. Il liste l’application effective des mesures sur le paiement des heures supplémentaires effectuées par le personnel immédiatement après l’examen du budget, la vente de véhicules réformés au personnel, l’implication des délégués sur les commandes de l’habillement, les bazins pour le défilé du 1er Mai et des cadeaux pour l’organisation de l’arbre de Noël aux enfants du personnel.

Sur le plan sanitaire, il énumère l’agrément des hôpitaux dans la banlieue de Dakar et dans les régions, la délocalisation du cabinet médical, le recrutement d’un médecin d’entreprise et d’une sage-femme. Il s’y ajoute la dotation en médicaments en quantité suffisante et du matériel pour satisfaire aux premiers soins, en cas d’urgence, et l’achat d’une ambulance médicalisée. Par rapport à la revalorisation salariale, des avancées sont à mettre à l’actif du SG sortant. En effet, une augmentation de 10 000 F CFA est accordée tous les deux ans aux agents ayant atteint le plafond de leur grille indiciaire, à l’application du statut amélioré de 2007. En plus, les agents ayant atteint 20 ans d’ancienneté dans le service, passent au corps supérieur.

Dans son propos, M. Ndongo exhorte son successeur à explorer les perspectives suivantes : fixation de l’âge de la retraite à 65 ans au lieu de 60 ans, aménager un parking pour les véhicules des députés et du personnel.

Venu prendre part au congrès, le vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo, a loué le travail remarquable du personnel administratif. Il dit être prêt à accompagner les travailleurs dans tout combat légal. ‘’Je tiens à vous dire que vous aurez mon soutien dans toutes vos entreprises, tant que vous respectez les lois et règlements. Je vous exhorte à œuvrer dans la solidarité’’, soutient-il. Avant de lâcher : ‘’Le budget de l’Assemblée est disponible et vous avez votre part. Il faut la réclamer.’’

AMADOU SAMOURA