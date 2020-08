Le gouvernement a reçu un don d’un montant de 1,5 milliard de francs CFA du Japon, en guise d’assistance alimentaire, en cette période de pandémie de Covid-19. L’échange de notes relatif à ce financement, a eu lieu hier, entre le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et l’ambassadeur japonais à Dakar, Arai Tatsuo.

Comme la plupart des partenaires du Sénégal, le Japon continue d’apporter son soutien au gouvernement, en cette période de crise. Après un don d’un montant d’environ 2,5 milliards de F CFA et destiné à la fourniture d’équipements médicaux, il a octroyé une enveloppe de 1,5 milliard de F CFA à l’Etat pour l’achat de riz. La signature de l’échange de notes relatif à ce financement s’est déroulée hier, entre le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et l’ambassadeur japonais à Dakar, Arai Tatsuo.

‘’Je viens de signer avec vous l’échange de notes relatif à l’assistance alimentaire du Japon au bénéficie du Sénégal, d’un montant de 250 millions de yens, soit plus de 1,5 milliard de francs CFA. A travers cet important programme d’assistance alimentaire, le Japon soutient les efforts de notre gouvernement pour le renforcement de la sécurité alimentaire’’, annonce Amadou Hott.

Cette subvention permettra, selon le ministre de l’Economie, l’achat de riz pour faire face au ‘’déficit de la production agricole’’ et, par voie de conséquence, ‘’favorisera’’ le renforcement du stock national de sécurité alimentaire. Et le produit de la vente sera accumulé dans le fonds de contrepartie en vue du financement de projets de développement socio-économique de notre pays. ‘’L’aide alimentaire occupe une place importante et même privilégiée dans la coopération entre les deux pays. Je me réjouis fortement que le Japon ait toujours sa volonté de participer à nos efforts de développement, avec l’objectif de transférer son expérience au Sénégal pour assoir une véritable politique d’autosuffisance alimentaire’’, soutient le ministre sénégalais en charge de la Coopération.

Pour sa part, l’ambassadeur du Japon au Sénégal renchérit que le riz occupe une place centrale dans l’alimentation du peuple japonais comme dans celle du peuple Sénégalais. ‘’C’est pour cette raison que l’assistance alimentaire du Japon au Sénégal est associée à l’envoi d’experts en agriculture qui transfèrent leurs connaissances et leur savoir-faire aux agriculteurs sénégalais et à la vulgarisation de semences plus adaptées aux conditions africaines telles que le Nerica. L’objectif est d’augmenter la production alimentaire pour une solution structurelle’’, affirme Arai Tatsuo.

Il s’y ajoute, d’après lui, le soutien à la balance des paiements. Car le diplomate japonais indique que ce don permet au Sénégal d’économiser ses devises étrangères, les ressources générées par sa commercialisation alimentent un fonds de contrepartie. Celui-ci permet de financer des projets de développement économique et social au bénéfice des populations sénégalaises. ‘’La fourniture régulière d’une aide alimentaire est aussi une contribution à la lutte contre cette pandémie, puisqu’une alimentation saine et suffisante en quantité et en qualité est une dimension importante dans la prévention des maladies’’, ajoute-t-il.

Par ailleurs, Amadou Hott a relevé que cette séance est ‘’pleine de symboles’’. Parce qu’intervenant juste au lendemain d’une réunion gouvernementale sur l’ajustement du Plan d’action prioritaire (Pap II) du Plan Sénégal émergent (PSE) pour la relance économique. ‘’Cette période où la situation sanitaire mondiale est particulièrement difficile et dans le cadre de la relance économique et sociale post-Covid-19, notre gouvernement nourrit de grands espoirs sur notre coopération et compte beaucoup sur le Japon pour le financement et la réalisation d’importants projets en perspective’’, témoigne-t-il. Il s’agit notamment du projet de production du riz irrigué dans la vallée du fleuve Sénégal, d’un montant d’environ 40 milliards de francs CFA et pour lequel les délégations des deux pays viennent de terminer les négociations. Et aussi du 2e appui budgétaire pour la Couverture maladie universelle (CMU) dont le montant du financement n’est pas encore dévoilé.

Pour rappel, le montant du premier appui budgétaire est d’environ 41 milliards de francs CFA.