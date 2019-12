Poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie et vol en réunion, Bassirou Sarré et Modou Ndiaye ont été condamnés, hier, à 3 ans de prison par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel. Quant à leurs complices Pape Bara Mbengue et Sidy Gora Mbengue, ils ont écopé de 2 ans ferme.

La Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel a vidé, hier, une rocambolesque affaire d’association de malfaiteurs, escroquerie et vol en réunion impliquant Bassirou Sarré et Modou Ndiaye ainsi que les frères Pape Bara et Sidy Gora Mbengue. Si les deux premiers nommés ont été condamnés à 3 ans de prison, les frères Mbengue, eux, ont écopé de 2 ans d’emprisonnement. Ils ont été acquittés des chefs d’association de malfaiteurs, même s’ils sont reconnus coupables de tentative de vol commis la nuit avec usage de véhicule.

En plus de ces peines d’emprisonnement, ils devront payer solidairement la somme de 5 millions, en guise de dommages et intérêts, à la partie civile, en la personne de Magatte Ndiaye, représentant de l’entreprise Gertegs (Groupe d’études et de réalisation tous travaux d’électricité, de génie civil et de services).

Il faut reconnaitre que le juge n’a pas suivi le parquet qui, dans son réquisitoire, avait demandé une peine de 10 ans de travaux forcés pour les quatre prévenus. L’avocat de la partie civile aussi, qui réclamait 50 millions de dommages et intérêts pour son client Magatte Ndiaye, n’a pas vu sa demande satisfaite. Le juge a écarté le délit d’association de malfaiteurs et d’escroquerie pour les frères Mbengue.

Les prévenus ont été arrêtés, le samedi 27 avril 2019, vers 2 h du matin, par les éléments du commissariat urbain de Mbacké qui étaient informés de la présence de deux individus (Papa Gora Mbengue et Sidy Bara Mbengue) au niveau du dépôt du Gertegs sis à la gare ferroviaire de Mbacké. Ils ont été surpris en train de transporter des câbles électriques dans un camion grue affrété à cet effet. Dans ses enquêtes, la police a également mis la main sur Bassirou Sarré qui était chargé de convoyer le butin à Dakar pour le livrer à Modou Ndiaye dit ‘’War’’. Tous deux ont été alpagués avant d’être jetés en prison et placés sous mandat de dépôt.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)