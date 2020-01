Sowrou Ndoye a comparu, hier, devant le tribunal des flagrants délits. Elle a été condamnée à 2 ans de prison dont 1 an ferme, pour avoir volé des tissus dans le magasin Fashion Day sis à Ouest-Foire.

Pendant 11 mois, Sowrou Ndoye a été recherchée par la gendarmerie pour association de malfaiteurs et de vol en réunion. Ses trois acolytes, Daba Ndiaye alias ‘’Thiaba’’, Ndèye Fall et Rokhaya, ont été appréhendées pour avoir dévalisé la boutique Fashion Day. Mais la prévenue avait disparu des radars. Un signalement a été donné aux éléments de la brigade de la gendarmerie de la Foire et une filature a été mise en place. Elle a été arrêtée dans la soirée du 10 décembre, vers 21 h 30 mn, alors qu’elle s’attelait à vendre du couscous dans son quartier. Elle a comparu hier devant le tribunal des flagrants délits pour association de malfaiteurs et vol en réunion.

En effet, elle et ses amies ciblaient des boutiques pour y voler des tissus qu’elles cachaient entre leurs jambes et sous leur pagne. Alors que la propriétaire de Fashion Day a su prendre ses devants en installant une caméra de surveillance. A la sortie du magasin, les trois copines ont été appréhendées pendant qu’elles tentaient de prendre la fuite à bord d’un taxi. Entendu dans l’enquête préliminaire, le chauffeur de taxi avait témoigné que les dames lui ont proposé la somme de 50 mille pour prendre la tangente. Au final, elles ont été appréhendées, sauf Sowrou qui s’était fondue dans la nature.

A la barre, après onze mois de cavale, S. Ndoye a réfuté les charges qui pèsent contre elle, et ceci depuis son arrestation. Elle nie également avoir pris la fuite et soutient avoir été, pendant tout ce temps, au chevet de sa sœur malade.

Le représentant du parquet trouve que la prévenue est de mauvaise foi, puisqu’‘’elle a dit ne pas être dans le magasin, alors qu’elle faisait la ronde pour ses acolytes tout en ignorant qu’il y avait une caméra de surveillance dans la boutique. Il a fini par requérir 2 ans ferme à son encontre alors que Me Oumar Sène a trouvé que le vol n’est pas établi, puisqu’‘’aucun produit appartenant à la boutique n’a été retrouvé chez elle’’. Il a demandé la relaxe pure et simple.

Cependant, le tribunal a décidé de la condamner à 2 ans de prison dont 1 an ferme.

