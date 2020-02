Le 18 février prochain, Doudou Ndoye, Arona Amadou Sow alias ‘’Baba’’ et Pape Mor Djitté seront fixés sur leur sort. Ils ont comparu, hier, devant la première chambre criminelle pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec un moyen de locomotion et recel de malfaiteurs, pour le dernier nommé. Cheikh Ndiaye est en fuite.

Le 22 mai 2015 a été une journée de terreur pour Moustapha Sylla. A peine sortie de l’agence Orabank de l’avenue Jean Jaurès, alors que sa moto peinait à démarrer, il s’était penché pour voir où se trouvait la panne, deux individus à bord d’un scooter de marque Tmax sont venus à sa hauteur. Le passager lui a arraché le sac qu’il avait par-devers lui, contenant 250 mille euros. Doudou Ndoye et un certain Cheikh Ndiaye, qui s’est évaporé dans la nature, ont été désignés comme les suspects.

En fait, d’après la lecture de l’ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle, Arona Amadou Sow dit ‘’Baba’’, mécanicien de son état, informé de leur plan, a fourni le scooter qui a servi pour le vol. Ainsi, après leur méfait, Cheikh a remis 175 mille francs à Baba pour sa collaboration, avant de s’enfuir avec Doudou en Mauritanie, chez leur ami en cavale, Pape Mor Djitté, qui avait été en détention et accusé de meurtre.

Hier, devant la chambre criminelle, Pape Djitté, qui s’était procuré une identité malienne et pris le nom d’Ibrahima Ly, a déclaré : ‘’Un après-midi, alors que je revenais de l’école, je les ai surpris devant une importante somme d’argent qu’ils étaient en train de compter, polémiquant sur le partage.‘’ Il a demandé à ses hôtes la provenance de cet argent. Ses derniers lui ont répondu avoir gagné un marché au Sénégal. ‘’Dubitatif, j’ai fait des recherches sur Internet et j’ai vu que des individus non identifiés avaient volé, il y a peu, une forte quantité d’argent à un cambiste. Je suis retourné les voir et Cheikh m’a avoué que c’était eux’’.

Devant cet état de fait, ‘’je n’ai pas voulu prendre des risques, en les hébergeant chez moi. Je leur ai dit d’aller se trouver un autre toit, de peur d’être appréhendé, puisque je m’étais évadé de prison. Mes problèmes me suffisaient largement’’. Son conseil a plaidé son acquittement, parce que, selon lui, il est coupable dans une autre affaire déjà jugée, mais pas de recel de malfaiteurs. ‘’Il les a chassés de chez lui, dès qu’il a su pour le vol. C’est une victime dans cette histoire’’, a-t-il plaidé.

‘’Je n’avais jamais vu autant d’argent de toute ma vie’’

Toujours est-il que Cheikh a poursuivi son chemin seul, alors que Doudou est revenu sur Dakar. Il a été piégé, quand il a voulu convertir sa part du butin, à la Médina, précisément à la rue 6. Le cambiste qui lui a fait le change lui a d’abord remis 59 millions de francs CFA qui tenaient à peine dans son sac à dos. Puis lui a suggéré d’aller déposer cet argent chez lui et de revenir avec un autre sac pour récupérer les 13 millions restants.

Après son départ, le cambiste, qui avait déjà eu vent de cette histoire de vol, a passé un coup de fil à Moustapha, la victime, qu’il connait. Ce dernier, à son tour, a alerté la police qui a coincé le malfrat.

‘’Je n’avais jamais vu autant d’argent de toute ma vie. D’ailleurs, une fois à la maison, j’avais confié le sac à ma nièce Yacine Ndiaye, lui disant que c’était des vêtements sales’’, a-t-il confessé. Par contre, il nie toute implication dans cette affaire de vol. Il dit que l’argent lui a été offert par son ami Cheikh Ndiaye. Pis, il prétend ne pas connaitre Baba qu’il a vu la première fois lors de l’enquête.

Pour ce qui est d’Arona Amadou Sow qui essayait de se procurer un nouveau passeport à Saint-Louis pour se rendre au Maroc, il a reçu un appel de sa sœur qui l’a informé de la descente des policiers chez eux. Il a dare-dare rallié Tambacounda où il a été arrêté. Il prétend ne pas connaitre Doudou et n’a rien à avoir avec le vol.

La partie civile a été plus concise sur l’évènement. ‘’Je sortais d’Orabank, ma moto a refusé de démarrer et quand je vérifiais d’où venait le problème, mon sac a été arraché par un individu qui était en compagnie d’un autre à bord d’un scooter de marque Tmax’’. Son conseil, Me El Hadj Bass, a déploré le comportement des accusés qui ne présentent aucun signe de regret, en persistant dans leurs dénégations. Il a réclamé 300 millions pour le préjudice causé. Dans la même veine, le parquet a trouvé que les faits ne souffraient pas l’ombre d’un doute. Il a requis une peine de 15 ans pour Doudou, 10 ans pour Baba et 3 ans pour Pape Djitté.

Maitres Weber, Djigo et Ndèye Fatou Ndiaye de la défense ont, eux, plaidé l’acquittement au bénéfice du doute. Dans la même veine, Me Abdou Dialy Kane a sollicité l’acquittement pour Pape Djitté, pour le recel de malfaiteurs. ‘’En tant que fugitif, il ne pouvait les dénoncer. Tout ce qu’il pouvait faire, c’était les chasser de chez lui. Il a déjà été condamné à la perpétuité, donc n’a pas besoin d’une peine supplémentaire’’. L’affaire est mise en délibéré. La cour rendra sa décision le 18 février prochain.

FAMA TALL