Lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va défier l'Atalanta Bergame à l'occasion du Final 8 organisé à Lisbonne en août. Avant ce match, l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Italie Fabio Capello a donné son avis sur cette confrontation. "L'Atalanta est une équipe composée d'éléments de qualité, qui sont remontés, et qui portent la volonté de cette ville.

Le confinement et la crise sanitaire les a encore plus soudés, et il y a un grand club derrière. Le PSG n'est pas un adversaire facile, ils ont des attaquants techniques qui ont de la qualité dans les duels. C'est une équipe qui a une grande qualité et cela dépendra beaucoup de la façon dont elle va relever le défi de l'arrêt des matchs officiels. Mais l'Atalanta mettra le PSG en difficulté", a assuré Capello pour la Rai.

…Un choc à la tête pour Muriel

L'attaquant de l'Atalanta Bergame, Luis Muriel (29 ans, 29 apparitions et 17 buts en Serie A cette saison), n’est pas présent sur la feuille de match contre Brescia ce mardi en Serie A. Le Colombien a été hospitalisé pour un traumatisme crânien, d'après la presse italienne. Les premiers examens seraient rassurants. Toutefois, les causes de son accident restent floues. Certaines sources annoncent que Muriel a glissé sous sa douche, alors que d'autres évoquent une chute au bord d'une piscine après un déjeuner avec ses coéquipiers.